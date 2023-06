Beaking News. Rebeliunea Wagner. Prigojin a ordonat mercenarilor săi aflaţi în drum spre Moscova să se întoarcă la bazele lor. Ce a negociat cu Lukaşenko

Anunţul vine după ce Guvernul din Belarus a susţinut că preşedintele Alexander Lukaşenko a ajuns la o înţelegere cu şeful Wagner pentru a opri marşulş forţelor sale spre Moscova.

”În această dimineaţă, preşedintele rus Vladimir Putin şi-a informat omologul belarus privind situaţia din sudul Rusiei cu gruparea militară privată Wagner”, se arată în declaraţie.

”Şefii de stat au căzut de acord asupra unor acţiuni comune”, menţionează sursa citată.

”Ca urmare a înţelegerii, preşedintele Belarusului, informat suplimentar despre situaţie prin propriile canale, şi în acord cu preşedintele Rusiei, a discutat cu şeful Wagner Evgheni Prigojin”, se mai arată în declaraţie.

”Evgheni Prigojin a acceptat propunerea preşedintelui din Belarus Alexander Lukaşenko de a opri mişcarea persoanelor înarmate din gruparea Wagner pe teritoriul Rusiei şi a face paşi înspre dezescaladarea tensiunilor”, mai scrie în document.

Ce spune Prigojin

”Au vrut să desfiinţeze Wagner. Noi am pornit pe 23 iunie la «Marşul Justiţiei». Într-o zi am mărşăluit puţin câte puţin până la 200 km de Moscova. În tot acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noştri. Acum este momentul în care sângele poate fi vărsat. Realizând toată responsabilitatea pentru faptul că se va vărsa sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre şi plecăm în direcţia opusă, spre taberele noastre de campanie, conform planului”, a afirmat Prigojin, potrivit The Guardian.