Bătrânețe fără tinerețe. O femeie de 38 de ani s-a mutat la azilul de bătrâni







O femeie în vârstă de 38 de ani din China a locuit într-un azil de bătrâni după ce s-a îmbolnăvit din cauza surmenajului și a căutat o modalitate de a încetini ritmul vieții sale.

Dna Yang a lucrat ca scenarist în industria filmului și a televiziunii timp de 11 ani, Programul agitat și volumul extrem de muncă au început să îi afecteze sănătatea.

La începutul acestui an, ea s-a îmbolnăvit și a trebuit să fie spitalizată. Medicii i-au spus că trebuie să o lase mai moale, altfel va avea probleme de sănătate și mai grave, așa că femeia în vârstă de 38 de ani a decis să găsească o modalitate de a încetini lucrurile.

Tânăr la azil

Ambii ei părinți decedaseră, iar ea nu avea nicio altă rudă apropiată, așa că a început să caute un loc unde să se poată relaxa și recupera. În timp ce căuta răspunsuri pe internet, a citit despre un azil de bătrâni și despre cât de calmă și lentă era viața acolo, așa că a decis să încerce și ea.

„Există două motive pentru care am ales un azil de bătrâni în loc de un hotel”, a declarat dna Yang pentru 6Park News. „În primul rând, am fost foarte curioasă în legătură cu azilul de bătrâni și am vrut să văd cum este și dacă este la fel de plictisitor cum spune toată lumea; în al doilea rând, pentru că eram bolnavă, speram să am un loc unde să mă odihnesc, să am acces la îngrijiri medicale de bază și să mănânc sănătos.”

„La fostul meu loc de muncă stăteam adesea până târziu la serviciu și adesea nu puteam dormi bine”, a adăugat femeia în vârstă de 38 de ani. „Anul trecut, am fost spitalizată timp de o lună din cauza surmenajului. După aceea, am vrut să trăiesc o viață bună, să încetinesc și să găsesc un loc unde să mă recuperez. Munca și odihna mea sunt foarte regulate acum. Mă culc în jurul orei 9 seara, dar mă trezesc foarte devreme dimineața. Citesc cărți, scriu romane și scriu memorii pentru vârstnici în fiecare zi. Nu mă simt singură sau plictisită în azil.

În urma experienței...

După ce și-a petrecut ultimele trei luni într-un azil de bătrâni, înconjurată de persoane cu vârste de 102 ani, Yang spune că a dobândit o nouă perspectivă asupra vieții. S-a adaptat la ritmul lent al căminului său temporar și îi place să își petreacă zilele citind, scriind și vorbind cu ceilalți rezidenți. De asemenea, a învățat să nu se gândească prea mult la viitor și să ia lucrurile de la o zi la alta.

Întrebată dacă intenționează să rămână în azil pentru tot restul vieții, femeia în vârstă de 38 de ani a spus că intenționează să plece la un moment dat, dar nu știe exact când va fi acel moment. Deocamdată, încă se bucură de pacea și liniștea căminului de bătrâni Yisenlin din orașul Jilin.

Experiența doamnei Yang de a locui într-un azil de bătrâni a devenit virală după ce a început să posteze clipuri cu viața ei acolo pe Douyin (versiunea chineză a TikTok), ceea ce a atras mult mai multă atenție decât și-ar fi imaginat vreodată. Yang nu a crezut niciodată că cineva îi va găsi povestea interesantă, însă, de când a început să posteze videoclipuri, a fost inundată cu întrebări din partea unor persoane chiar mai tinere decât ea.

În timp ce mulți s-au declarat inspirați de experiența lui Yang, au existat unii care au numit povestea ei un avertisment cu privire la cultura excesivă de muncă din China și la modul în care aceasta îi poate împinge pe oameni să se epuizeze la o vârstă relativ tânără.