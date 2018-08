O bătrână a găsit o GEANTĂ cu BANI. CE a FĂCUT cu EI

O bătrână de 81 de ani din comuna Păulești, Floarea Drăgan, a găsit o geantă plină cu bani la o ghenă de gunoi. Aceasta a decis să înapoieze banii tinerilor care au aruncat-o din greșeală.





Femeia a povestit că se îndrepta spre o înmormântare și a fost atrasă de un lanț auriu care era atașat de un portofel. Femeia s-a gândit că portofelul îi va fi de ajutor, dacă altcineva nu mai are nevoie de el. Pe drumul spre casă, femeia s-a mai oprit o data la ghenă, scrie Adevărul.

Atunci a văzut o geantă așa că s-a hotărât să o ia acasă. Femeia povestește că a deschis banii chiar acolo, lângă pubelă, și a văzut banii.

„Era un teanc mare. Nici n-am ştiut câţi erau. Mulţi oricum. Am luat teancurile şi aşa cu banii în mână m-am dus acasă. Nici eu şi nici nora mea nu am putut să-i numărăm. Abia când a venit fi-miu am pus aşa teancuri de zece milioane şi i-am numărat. Erau două sute op’şpe milioane. M-am gândit eu că cineva a aruncat geanta şi n-a ştiut ce este acolo. Fi-miu mi-a zis să nu mă ating de bani că e suma prea mare. Poate dacă erau aşa cinci milioane, zece milioane, hai, dar suma asta aşa era prea mult. Ce să facă o babă ca mine cu atâţia bani? I-am cerut telefonul lui fi-miu şi l-am sunat pe Marus. Marus este şeful de post d-aici din comună. A trimis o fată şi a făcut proces verbal”, a povestit femeia.

Femeia a spus că cei doi tineri, care au aruncat din greșeală geanta cu bani, au vizitat-o și i-au adus suc, prăjituri și i-au oferit cinci milioane (cinci sute de lei - n.r.) drept mulțumire. Cu toate că recompensa este egală cu pensia femeii, aceasta spune că se descurcă și nu avea nevoie să păstreze banii pe care i-a găsit.

„Banii ăștia erau ai copiilor și la ei treuia să se întoarcă. Asta le-a rămas lor de la nuntă, cu ăștia pornesc ei în viață”, a spus Floarea Drăgan.

