Batjocorită de sistemul sanitar, și-a câștigat dreptul la viață în instanță. Ce i-au făcut medicii unei femei bolnave de cancer

Instanța i-a dat dreptate unei bolnave de cancer care a dat în judecată statul pentru a obține bani de tratament. Medicii băcăuani au condamnat-o la moarte, spunându-i că mai are jumătate de ani de trăit.

Crina Ostace a apelat la specialiștii unei clinici oncologice din Turcia care i-au prescris un tratament costisitor. Pentru a face rost de bani, refuzată de statul român, și-a cerut dreptul la viață în justiție.

Curtea de Apel Bacău obligă statul român să deconteze tratamentul pentru cancer în cazul Crinei Ostace. Femeia, de 56 de ani, a fost obligată să apeleze la instanța de judecată pentru a-și câștiga dreptul la viață. Iar acum statul care, inițial i-a refuzat tratamentul, trebuie să plătească. Drama bolnavei a început în 2021, când a fost diagnosticată cu boala necruțătoare.

La finalul anului trecut, medicii oncologi din Bacău au anunțat-o că boala a recidivat și i-au mai dat cel mult șase luni de viață. Ea a fost îndemnată să se resemneze și să-și pună lucrurile în ordine.

„Am intrat la comisia formată din mai mulți medici din Bacău, medici oncologi, și uitându-te la diagnostic, la RMN-ul și CT-ul, ultimele făcute au ajuns la concluzia că nu mai am decât cinci-șase luni de trăit și să mă duc să-mi pun toate lucurile în regulă, să le ordonez. Am ieșit în fața spitalului și am început să strig că nu vreau să mor, pur și simplu am urlat, nu mi-a păsat că s-a uitat lumea la mine și am zis că nu vreau să mor așa de tânără”, a relatat Crina Ostace într-o emisiune televizată.