Bătălia greilor din lumea sportului. Cine este fotbalistul care ar putea obține cel mai mare contract din Liga 1

Gigi Becali, patronul FCSB, și Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, se luptă cu armele pe masă pentru Billel Omrani. Fotbalistul este dorit la ambele echipe, iar Balaj speră ca relația acestuia cu Dan Petrescu să îl convingă să rămână la Cluj. De partea cealaltă, latifundiarul din Pipera susține că solicitările sportivului nu sunt greu de îndeplinit.

Billel Omrani are în prezent un contract cu CFR Cluj, însă acesta va fi finalizat curând. Conducerea clubului a purtat discuții cu atacantul, dorindu-și să rămână în continuare la ei. Potrivit informațiilor lui Cristi Balaj, fotbalistul a cerut un salariul de 540.000 de euro pe an, plus un bonus la semnarea altor înțelegeri. Acest contract ar fi cel mai mare semnat în prezent în Liga 1.

„Cu Omrani s-a discutat, oferta este mai bună decât ce avea înainte. El a mărturisit că vrea să rămână, că se înțelege foarte bine cu Dan Petrescu. Au o relație foarte bună. El știe să îl motiveze. Au fost prezentate și niște cuvinte neortodoxe, cred că pentru Omrani, dar cunosc relația pe care o au cei doi.

Mai mult, ei își petrec după-amiezele împreună, merg la piscină amândoi. Omrani se simte bine la Cluj, nu văd de ce nu ar continua aici”, a spus Cristi Balaj, la Pro X.

Gigi Becali îl vrea pe Omrani la FCSB

CFR Cluj nu este singura echipă de fotbal care îl dorește pe Billel Omrani. Gigi Becali a intrat și el în negocieri. Patronul FCSB l-a sunat direct pe fotbalist și susține că acestuia nu ia venit să creadă cine este la celălalt capăt al firului. Suma propusă de Omrani lui Becali este una negociabilă și este posibil că pice la o înțelegere.

„Am vorbit cu el acum o oră. Nici nu credea că sunt eu. I-am zis: dă-mi-l pe Dan Petrescu, pe Bordeianu, că ei îmi cunosc vocea. Erau la masă. Atunci mi-a dat numărul impresarului, mi-a zis că vrea 45.000 de euro/lunar și vreo 400.000 de euro la semnătură. Asta dorește el. E ceva negociabil, posibil să se realizeze”, a spus Becali, potrivit Pro X.