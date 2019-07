Organizatorii Untold au pregătit pentru ediția din acest an surprize și experiențe pentru fanii festivalului, susținând că le vor depăși pe toate cele trăite până acum, în cele patru ediții anterioare. Potrivit Ioanei Chereji, printre cele mai așteptate momente ale acestei ediții se numără super show-ul lui Robbie Williams, show-ul unic Armin Untold, mult așteptatul trio, 3 are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) dar și revenirea pe scena principală a lui Martin Garrix. Și David Guetta se reîntoarce la Cluj-Napoca pentru ediția aniversară a festivalului Untold și promite un show incredibil.

PR Managerul Untold, Ioana Chereji, dă asigurări că producția festivalului din acest an va fi una impresionantă, din toate punctele de vedere și o depășește cu dublu pe cea din anii precedenți. “Scena principală va avea peste 1000 de mp de ecran led, iar decorul însumează peste 30 de camioane. Aceeași scenă, pe care vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai lumii, va avea decor 3D și o deschidere de 90 de metri dar și multe alte suprize pregătite de organizatori care îi vor duce pe fanii festivalului într-o lume plină de magie”.

Și abonamentele VIP s-au vândut în proporție de 90%, iar biletele de o zi se vând într-un ritm accelerat. Organizatorii îi sfătuiesc pe cei care nu vor să rateze ediția aniversară, să consulte programul festivalului, și să opteze în cel mai scurt timp fie pentru abonamentul VIP, fie pentru biletele de 1 zi. Day 1: 73 euro + taxe; Day 2: 83 euro + taxe; Day 3: 83 euro + taxe; Day 4: 95 euro + taxe. Prețul biletelor de 1 zi va crește în perioada imediat următoare. Celor care își doresc să trăiască experiența completă a ediției aniversare a festivalului Untold, organizatorii le recomandă să se înscrie pe waiting list, pe untold.com/tickets, pentru șansa de a mai prinde un abonament, în eventualitatea unor anulări de ultim moment.

Te-ar putea interesa și: