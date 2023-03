Bătaie între Antonia și Elena Chiriac de la Survivor. Starletele s-au încăierat în văzul tuturor. Video

Bătaia dintre Antonia și Elena Chiriac de la Survivor România s-a petrecut în clubul Nuba, din București, în văzul celor prezenți, iar incidentul a fost filmat. Ba mai mult, scandalul poate fi văzut de oricine este amator. Aceasta deoarece bătaia este prevăzută în scenariul filmului „Haita de acțiune”, în care Antonia joacă rolul unei polițiste, iar Elena Chiriac pe al infractoarei.

În rolul polițistei Oli, Antonia s-a luat la trântă cu Elena Chiriac, luptătoarea de taekwondo care joacă o infractoare periculoasă aflată în vizorul oamenilor legii. Dar, așa cum se mai întâmplă, deși bătaia a fost regizată, iar fiecare mișcare pregătită cu grijă, tot s-au înregistrat accidente. Cea aflată în suferință a fost Elena Chiriac, care a rămas cu o urmă destul de serioasă, după ce a lovit într-un dulap.

Incidentul a fost confirmat chiar de colegul Elenei de la Survivor, Alex Delea, de asemenea, protagonist în film.

„Elena Chiriac s-a lovit la mână în bătaia cu Antonia și eu credeam că face parte din film, din coregrafie. Și m-am dus la ea… S-a întâmplat în bătaia de la Nuba, pe care o s-o vedeți în film… M-am dus la ea și i-am dat peste mână crezând că ea nu s-a lovit. Ea, de fapt, chiar s-a lovit la mână și eu credeam că glumește și am lovit-o și mai tare. Am zis: Aoleo, nu mi-am dat seama. A fost foarte funny momentul, mă rog, pentru ea nu a fost funny deloc”, a povestit Alex Delea.

Elena Chiriac, despre consecințele bătăii cu Antonia

La rândul său, Elena Chiriac a mărturisit că va purta urmele acestei bătăi, cu Antonia, toată viața. Și nu se referea doar la faptul că scena a fost înregistreată și apare în film. Tânăra concurentă de la Survivor s-a ales cu o cicatrice care nu va dispărea foarte curând.

„Am o cicatrice pe care o voi purta toată viața. Am băgat un pumn într-un dulap cu cea mai mare forță pe care ți-o poți imagina. Aveam o rană într-un unghi de 90 de grade. Am suferit fizic destul de mult în urma acestei accidentări. Mi-a fost greu să continui filmările în ziua respectivă plus că nu aveam încotro. Asta și-a pus amprenta fizic asupra mea și o voi purta cu mine toată viața”, a mărturisit Elena Chiriac, pentru Fanatik.ro.

Ea a spus că în ciuda a ceea ce se vede în film, în viața de zi cu zi reușește să se controleze destul de bine. Mai ales că pracitcă sporturile de contact și a deprins disciplina autocontrolul.

„Eu dau pumni în fiecare zi, pentru că face parte din mine sportul de contact. Doar că o fac la antrenamente sub supraveghere, într-o disciplină, ceea ce e bine. Dacă nu aș practica sporturile astea de contact, nu știu unde s-ar duce pumnii pe care simt să-i dau. Sunt multe lucruri care mă scot din sărite. Cred că sunt aspecte care pot amplifica lipsa de control cum a fost foamea în mai multe situații sau dorul de casă. În general, știu să îmi păstrez calmul în viața de zi cu zi și să mă controlez în situații extreme”, s mai povestit Elena Chiriac.