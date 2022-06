Elena Chiriac de la Survivor România, părăsită de iubit, din cauza distanței: „A fost o perioadă mai dificilă”

Deși este apreciată pentru frumusețea sa, Elena Chiriac a avut parte și de eșecuri în dragoste. Cucu, de la „Noaptea Târziu” și Elena au format un cuplu, însă relația lor nu a durat mult.

Elena Chiriac, relație eșuată cu youtuber-ul Cucu

Youtuber-ul declară că a rămas apropiat de Elena Chiriac, pe care a și susținut-o pe întreg parcursul său în cadrul show-ului Survivor România 2022.

„Cu Elena nu pot să zic că am fost prieten înainte să fie ceva între noi și cumva nici nu s-a terminat prost între noi.(n.r. – Motivul despărțirii) distanța a fost, că ea locuiește în Londra, eu în București și a fost o perioadă mai dificilă, și am zis «Bă, decât să așa, am mai rărit din discuții!».

E mișto Elena, dar în același timp suntem oameni și cumva din experiența mea de viață am avut câteva relații, nu foarte multe, dar iau totul ca pe o experiență. Dacă o să fie vreodată să fim din nou împreună, o să fim, dacă nu, nu! Știi cât hate îmi iau pentru că oamenii știu că a fost ceva între noi? Îmi scriau oamenii «Bă, vezi că asta nu e de nasul tău, nu se uită la tine, că nu ai atâția bani câți au alții!»”, declară Cucu.

Cât a încasat Elena Chiriac în Dominicană

Aceasta a făcut parte din echipa Faimoșilor, motiv pentru care s-a bucurat de un mare număr de voturi din partea publicului. Pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, Elena Chiriac ar fi fost remunerată cu 2000 de euro, dublul sumei încasate de concurentul Alex Delea.

La un calcul simplu, reiese că Elena Chiriac a plecat acasă cu circa 40.000 de euro, participând la Survivor 2022 timp de 20 de săptămâni, conform Cancan.

Cea mai tânără concurentă de la Survivor

Elena Chiriac, în vârstă de 20 de ani și fostă concurentă la emisiunea Survivor, difuzată de PRO TV, a practicat sportul de performanță și are baza fizică pentru a se descurca în cadrul show-ului extrem de solicitant fizic pentru toți concurenții. Elena a făcut și înot, apoi s-a îndreptat către disciplina olimpică taekwondo WTF.

Concurenta a făcut mulți ani înot de performanță și deține în palmares numeroase medalii cucerite în concursuri disputate la Complexul Sportiv Izvorani, la CSN Lia Manoliu sau la întrecerile din țară și la cele din străinătate.

Elena Chiriac a mai participat și la emisiunea „Ferma”, difuzată de PRO TV, acolo unde a reușit să se impună la unele probe fizice și în fața lui Andrei Stoica, campion la arte marțiale.