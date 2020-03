O femeia, martoră la tragicul incident, a ajutat-o pe minora de 15 ani să se liniștească, după ce a reușit singură să scape de furia celorlalte adolescente. Salvatoarea a rămas șocată de cele întâmplate, dându-și seama cât de grav a fost bătută fata, abia după ce aceasta a plecat. Femeia a realizat atunci că a rămas cu părul fetei în mână. Revoltată, dar și speriată de cele întâmplate, ajunsă acasă, craioveanca și-a făcut curaj și a povestit totul pe Facebook, potrivit spynews.ro.

„Scena pe care am povestit-o s-a întâmplat ziua în amiaza mare, în centrul orașului. Nimeni nu a intervenit. Nimeni nu a încercat să vadă despre ce este vorba. Fiți implicați și solidari în lupta împotriva bullyingului. Nu ignorați astfel de scene deoarece prin asta vă faceți și voi vinovați! Astăzi am asistat la ceva barbabric, inuman, oribil. Am ajuns acasă și primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost să îmi pun gândurile în ordine pentru a putea împărtăși episodul de sălbăticiune la care am fost martoră”, povesteşte femeia.

În acest caz au intervenit și oamenii legii din Craiova, asta după ce minora agresată a făcut plângere cu privire la faptul că în timp ce se afla în zona unui centru comercial din centrul Craiovei a fost agresata de mai multe fete.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au identificat o minoră, în vârstă de 12 ani, din Segarcea, care, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi cu persoana vătămată, ar fi pornit altercaţia, în urma căreia tânăra de 15 ani a fost agresată fizic. Minora de 12 ani ar fi fost însoţită de mai multe prietene de vârste apropiate cu ea”, informează IPJ Dolj.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

