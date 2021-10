Bat clopotele de nuntă! Alin Oprea merge la altar cu noua iubita! ”Mi-a dăruit respect atunci când am fost umilit”

Alin Oprea și noua sa cucerire, Medana, au declarat că urmează să meargă la altar după ce cântărețul termină cu actele de divorț și devine liber ca pasărea cerului. Soarele a ieșit pe strada lor, iar cei doi ar fi făcut pasul cel mare.

Ce spune Alin Oprea de noua iubită?

Vedeta își arată cu fiecare ocazie iubirea pentru aleasa inimii lui pe rețelele de socializare. Mâncarea delicioasă este unul dintre punctele forte ale brunetei.

“Eu, în extaz, pentru că îmi gătește în sfârșit nevasta, nu soacra! Lăsând gluma la o parte, cam asta înseamnă tihna casei într-o zi minunată de duminică. Iar din binecuvântările toamnei, din grădina mamei mele, Medana a preparat o prăjitură cu măr. Mere coapte caramelizate și compot de măr. Delicii care m-au transpus direct în copilărie. Seară frumoasă tuturor, în armonie și bucurie”, a fost mesajul transmis de Alin Oprea.

Îndrăgostit până peste cap

“Întâlnirea cu Medana a fost una magică. În sensul că am avut sentimentul că mi-am găsit în sfârșit iubita pe care o visasem de o viață. Dar care a rătăcit, asemeni mie, cu alte „misiuni” până acum. Am trăit o regăsire profundă. Totul se potrivea… Fizic, mental, emoțional și spiritual. În prima seară, când ne-am cunoscut, am stat de vorbă vreo două ore. Dar cred că am rostit mai mult de 20 de cuvinte identice, perfect sincronizat. Gândeam și rosteam aceleași lucruri deodată…

Faptul că mi-a dăruit TOTUL, a fost cel mai profund lucru care s-a petrecut în viața mea. Mi-a dăruit Iubirea când am fost tratat cu ură. Mi-a dăruit sufletul ei când al meu era pierdut. Mi-a dăruit tandrețe când eu eram tratat cu agresivitate și mi-a dăruit respect atunci când am fost umilit. Pentru mine este un ÎNGER”, a spus Alin pentru Ciao.

Pe lângă o iubită care îl răsfață cu fiecare ocazie, artistul se bucură de un succes formidabil și pe plan profesional. Alin Oprea & Talisman vor concerta alături de Orchestra Filarmonicii la ediția a doua a Balului Comunității Arădene pe 30 octombrie.