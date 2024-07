Monden Bat clopote de nuntă în showbiz. Cine e perechea ce încearcă să eclipseze nunta lui Ianis Hagi







România. Se aud clopote de nuntă pentru Lora și Ghenu. După o relație de aproximativ 9 ani, cuplul a decis să facă pasul cel mare.

Bat clopotele de nuntă pentru Ghenu și Lora

Inițial, nunta a fost programată în 2020, însă pandemia le-a dat planurile peste cap. Cu toate acestea, în următoarele zile Lora își va anunța fanii când va avea loc marele eveniment.

„Da, mă mărit! (…) Luni aflu data exactă! Așa am vrut, trebuia să ne căsătorim prima dată în 2020, dar știm cu toții ce s-a întâmplat în 2020, pandemie, apoi război, până ne-am liniștit și noi, a intrat viața pe un făgaș mai normal și vrem să facem asta anul ăsta.”, a declarat Lora.

A treia oară este cu noroc

A treia oară ar trebui să fie cu noroc, având în vedere că la începutul acestui an Lora a fost nevoită să amâne nunta pentru a doua oară din cauza unor probleme personale. Artista din Galați a avut ceva probleme și pe plan profesional.

A fost nevoită să refuze un proiect de televiziune, asta după ce a avut ceva probleme și în companie. Motiv pentru care vedeta s-a focusat pe rezolvarea problemelor. Dar după o relație de nouă ani, spune Lora, nunta a trecut în plan secund, mai ales că artista se consideră ca și căsătorită.

Lora nu stă bine la capitolul răbdare

În altă ordine de idei, vedeta recunoaște că nu stă bine la capitolul răbdare. Însă corectează acest neajuns cu ajutorul prietenilor. Se înconjoară doar de oameni care o completează și care au calități pe care ea nu le posedă.

„Dacă eu nu am răbdare, am grijă să aibă cei de lângă mine și să gândească contracronometru, sub presiune, să fie acolo și pentru mine și pentru ce avem noi de făcut. Mă ajută foarte mult echipa pe care am reușit să o strâng în jurul meu”, a mai spus artista pentru Spynews.