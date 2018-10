Fostul LIDER de la COTROCENI dă de PĂMÂNT cu Tăriceanu. „ĂSTA e singurul lui SCOP”

Traian Băsescu, fostul lider de la Cotroceni, spune că șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, fostul său aliat din primul mandat prezidențial, are un singur interes în relația cu Liviu Dragnea și PSD.





Băsescu spune că Tăriceanu își dorește să fie prezidențiabilul actualei coaliții guvernamentale.

”El trăiește o iluzie, visează la președinție. E de-o seamă cu mine, are 67 de ani. Ce naiba, te mai bagi la președinție într-o țară grea? România e o țară grea. I se pare că acum ar avea șanse mai mari, eu cred că nu are. Aspirațiile omului nu i le poți tăia. E într-o situție dificilă, dar va lua decizia care îi convine lui. El nu are nicio convingere că va fi declarat candidatul alianței PSD-ALDE”, a declarat Traian Băsescu la TVR 1.

