„Nu sunt geambaș de voturi. Am luptat de fiecare dată pentru fiecare vot. Iar acum lupt pentru voturi, întrucât alianța PNL-USR-PLUS ne-a împins la o candidatură separată. Nu sunt geambaș de voturi”, a răspuns Traian Băsescu, întrebat de un ziarist dacă, în condițiile în care Nicușor Dan, candidatul PNL și USR-PLUS, se află cu foarte puțin în fața candidatei PSD Gabriela Firea, se gândește să se retragă pe finalul campaniei electorale pentru a asigura victoria dreptei.

Băsescu și-a criticat cei doi contracandidați pentru faptul că evită dezbaterile și i-a acuzat că se ascund în spatele voturilor politice pentru formațiunile care îi susțin, și că bucureștenii vor fi astfel înșelați să voteze oameni fără proiecte și soluții pentru Capitală.

„Nu doar Gabriela Firea, ci și Nicușor Dan este laș, se ferește de confruntări, păcălesc bucureștenii urcați pe valul voturilor de partid”, a spus Băsescu.

El a mai declarat că o uzină de valorificare a deșeurilor ar fi primul proiect cu care s-ar duce la Bruxelles pentru a solicita finanțare europeană.

Traian Băsescu a declarat că el i-a încurajat pe consilierii PMP din toată țara să nu se opună nicăieri unor proiecte care sunt în favoare locuitorilor, indiferent de partidul de la care este primarul. El a respins astfel criticile cu privire la PMP potrivit cărora consilierii acestei formațiuni s-ar fi aliat cu PSD.

El a acuzat ceea ce a numit „opoziție idioată”, cea care se opune din motive politice unor programe utile.

„Primarii spune doar am cumpărat. Uitați-vă la Gabriela Firea, spune mereu „am cumpărat”, dar niciodată „am făcut”, am terminat ceea ce am început”, a mai spus Băsescu.

„Nu am crezut că voi vedea candidați care să considere că oamenii nu au dreptul să vadă o confruntare a soluțiilor între candidați. Am văzut cum a fost la Londra sau la Berlin. Noi avem doi lași, Gabriela Firea și domnul Nicușor, nu avem campanie electorală”.

Candidatul PMP a respins și scenariul în care Nicușor Dan s-ar retrage în favoarea sa. „Și liberalii, și USR, sunt atât de – vreau să spun ceva dur, dar să nu sune urât – sunt atât de nepricepuți politic încât nici prin cap nu le trece o asemenea soluție. Ei își vor lua răsplata când vor constata că au mers pe un om pe care l-au lăsat fără sprijin și atunci vor fi condamnați. Nu cred că au atâta minte să-i spună lui Nicușor Dan să se retragă în favoarea mea”, a spus Băsescu.

Întrebat de ce această conferință de presă are loc așa de târziu, europarlamentarul a glumit spunând: „V-am lăsat timp să citiți programul. Dacă o făceam în prima zi, vorbeam singur pentru că nu aveam partener de dialog. Dar ca să nu mai glumesc: Mi s-a părut că e important să-mi și prezint programul”.

„Nu candidez și la parlamentare”, a mai spus Traian Băsescu.