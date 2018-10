BĂSESCU DINAMITEAZĂ Guvernul. „Riscăm să rămânem PENIBILI”. Cine ar trebui să îi ia locul lui DĂNCILĂ. Breaking news

Duminică seară, la postul de televiziune România TV, fostul președinte Traian Băsescu a discutat, printre altele, și despre problema actualului Executiv în contextul preluării președinției UE. Acesta a declarat că România poate avea un Guvern mai bun, iar două variante bune de premier ar fi Corina Crețu, comisarul european, sau Siegfried Mureșan, eurodeputat PMP, actual membru PNL.





De asemenea, fost președinte a reiterat ideea conform căreia, dacă nu ne vom îndeplini cu succes acest mandat, până vom prelua din nou mandatul peste 15 ani, vom rămâne în istorie drept penibilii care nu și-au îndeplinit atribuțiile. Totodată, acesta a negat orice legătura cu Dragnea, susținând că Firea și-a ratat mandatul deoarece a cheltuit toți banii pe spectacole și alte prostii.

Din punctul de vedere al senatorului, Corina Crețu și Siegfried Mureșan ar putea reprezenta două propuneri bune pentru funcția de premier. Acesta a mai subliniat nevoia unei moțiuni de cenzură pentru actualul Cabinet condus de Dăncilă.

„Susțin moțiunea de cezură tot timpul. Eu am propus două variante, și am făcut-o prin neutralitatea lor. Am spus că ne-ar trebui un Guvern cu cel mai valoroși politicieni și am spus că ar fi bun pentru funcția asta ori Corina Crețu, ori Siegfried Mureșan. Sunt oameni care ar putea salva imagina României. Pe Mureșan nu îl suspectez că nu ar fi capabil să negocieze, cum la fel și Corina Crețu este capabilă să negocieze, iar prin funcția ei, cea de comisar, a văzut toți premierii.. Deci va putea avea dialog cu toți. Știu că a fost putător de cuvânt a lui Iliescu, știu că a devenit eurodeputat, iar după, a devenit comisar. Asta i-a deschis orizonturi.

„Eu cred că România poate furniza un Guvern care să asigure un mandat bun la președinția UE. Dacă ne ratăm mandatul, ne putem reabilita abia după 15 ani, până atunci vom fi doar penibili. Nu e o problemă numai de premieri. Trebuie să ai miniștri brici pentru că ei vor conduce. Va trebui ca ministru de la Interne să cunoască problemele de migrație ale fiecărui stat și să propună soluții. Vreau să cred că putem avea un Guvern capabil”, a spus Băsescu.

Referitor la acuzațiile Gabrielei Firea conform cărora aceasta și-a pierdut majoritatea în Consiliul General al Primăriei Generale pe fondul unui blat între Băsescu și Dragnea, fostul lider de la Cotroceni a declarat că „Nu avem nicio înțelegere. Cu Dragnea, am discutat în 2017 prin primăvară, l-am văzut la tribună la ședința Camerelor reunite și l-am mai înțepat. Firea are o problemă. A dat toți banii pe spectacole, pe hihi și haha. Eu am avut o Opoziție ostilă și am realizat o mulțime. Firea nu are scuze pentru ratarea mandatului”.

