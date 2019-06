Traian Băsescu, despre situația critică de la Chișinău. Eroarea diplomatică făcută de România, taxată de fostul președinte

Fostul președinte al României Traian Băsescu trage un semnal de alarmă cu privire la situația politică de la Chișinău.





Igor Dodon a bătut palma cu Maia Sandu, iar PSRM și blocul ACUM au votat, în Parlamentul dizolvat, un nou premier. Președintele Dodon a semnat un decret prin care o numește premier pe Maia Sandu, dar Curtea Constituținală a declarat că numirea este neconsituținală.

Băsescu critică faptul că ambasadorul României la Chișinău nu s-a dus în Parlament, așa cum au făcut-o ambasadorii Rusiei și SUA.

„Nu are nicio relevanță cum se termină, relevanță are ca s-a instalat un guvern curat. Deci, ce va face cu inregistrarile, deja nu ne mai intereseaza. Sa raspunda in fata legii. Este in stilul politicii externe a Romaniei, de plastilina.

Ambasadorul Romaniei trebuia sa fie langa ambasadorul Statelor Unite. Faptul ca Dodon a cedat Guvernul este un semnal. Sustinerea votului de azi din Parlament si sutinerea Maiei Sandu. Avem explicatie ce s-a intamplat in ONU, Estonia, o tara cu o populatie cat jumatate de Bucuresti, ne-a batut. Nu avem politica externa”, a spus, la Realitatea TV, Băsescu.

