Cei doi au insinuat că aceste relatări alarmiste apar atunci când „cifrele din sondaje o iau spre sud” pentru Donald Trump.

Dialogul celor doi a avut loc în debutul emisiunii lui Lemon, „CNN Tonight” de marți seara.

Schimbul de ironii a început printr-o discuție despre un cuplu de californieni, puși sub acuzare pentru incitare la ură, după ce au șters de pe asfalt o inscripție cu „Black Lives Matter”.

Cuomo a profitat de discuție pentru a-i ataca pe toți cei care se declară îngrijorați de violențele BLM. El i-a spus lui Lemmon că „totul este despre semănarea discordiei”.

„Toate se potrivesc, D”, a spus Cuomo. „Minciunile despre pandemie. Minciunile despre, știi, tot ce face Președintele pentru a încuraja minciunile celor din jurul lui, ca să-l sprijine. Minciuni despre ce înseamnă cu adevărat Black Lives Matter. Totul este pentru a semăna discordie. Și să sperie o țară, în care sunt 70% albi, să creadă că asta li se va întâmpla, că e rău pentru ei.”

Lemon a răspuns acuzând „mașinăria de dreapta” și „presa” pentru relatările despre mișcarea BLM.

Apoi cei doi realizatori CNN au început să ironizeze relatările presei de dreapta, adoptând un ton grav și alarmat.

„Orașele Democrate sunt acum în haos. De asta în vreți pe Joe Biden? Și au de gând să vă ia țara. Și dărâmă statuile”, a spus Lemon într-un stil teatral.

„Crimele se înmulțesc!”, a replicat sarcastic Cuomo, urmat de Lemmon care a repetat cuvintele, adăugând: „Opriți finanțarea poliției!”

„O, Doamne sfinte, situația este atât de gravă și ei nu mai finanțează poliția”, a continuat Lemon.

Evident, cei doi propagandiști nu au discutat cifre și statistici.

Bunăoară faptul că New York Times, care nu e presă „de dreapta”, relata pe 23 iunie despre creșterea alarmantă a infracționalității în New York City, subliniind că „a trecut aproape un sfert de secol de când New York nu a mai trăit o asemenea violență armată, în luna iunie, ca anul acesta”.

La Los Angeles, LAPD a raportat că omuciderile au fost cu 250% mai mari în perioada 31 mai – 6 iunie, comparat cu săptămâna dinainte, potrivit unei relatări din 9 iunie a canalului CBS, care de asemenea nu este „presă de dreapta”.

Cei doi politruci de la CNN nu au scos o vorbuliță despre numeroșii copii – majoritatea de culoare – care cad victime violențelor de stradă. Numai în weekendul care a trecut și în care ar fi trebuit sărbătorită Ziua Națională a SUA, 16 copii au fost uciși.

La Chicago, în același weekend însângerat, au fost împușcate 80 de persoane, dintre care 15 au fost omorâte.

La Atlanta, au fost împușcate 31 de persoane, din care 5 mortal.