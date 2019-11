Tensiuni la nivelul organizației PSD Vaslui , condusă de Dumitru Buzatu. Acesta i-a chemat pe primarii PSD din județ și le-a vorbit despre obiectivul impus de Viorica Dăncilă pentru turul 2 al prezidențialelor, și anume obținerea de fiecare județ a unui procent de 50 plus unu din voturi .

Dumitru Buzatu nu a spus niciun cuvânt despre rezultatele dezastruoase obținute de PSD Vaslui în primul tur al alegerilor prezidențial, dar le-a spus colegilor de partid că a fost apostrofat de Lia Olguța Vasilescu în privința scorurilor obținute de organizație, inclusiv a prezenței scăzute în primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Dl. Buzatu ne-a povestit cã i s-a reproșat prezența la vot la Vaslui. Domnia-sa a spus cã a cerut celor de la București sã termine cu țâfna legatã de Vaslui, cã nu poate controla voința vasluienilor”, a povestit o sursã care a participat la sedintã, scrie vremeanoua.ro.

Liderul PSD Vaslui , Dumitru Buzatu, a intrat în atenția liderilor de la București din cauza rezultatelor proaste obținute de organizație în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, în condițiile în care 80 % din primarii din județ sunt PSD . Lui Dumitru Buzatu i s-a reproșat, în cadrul ședinței CEx de marți seară , rezultatul slab obținut de candidatul PSD dar și prezența redusă la vot, scrie vremeanoua.ro

„A spus (Dumitru Buzatu, la ședința cu primarii PSD de seară trecutã, n.r.) cã s-a ridicat și a cerut celor de la centru sã înceteze cu tâfna pe județul Vaslui”, au dezvăluit surse prezente surse de la sedintã.

O analiză a rezultatelor a scos la iveală că în localități unde erau primari PSD cele mai multe voturi le-a luat Klaus Iohannis , însă liderul Dumitru Buzatu nu vrea să dea vina pe nimeni.

„Nu am sã spun nici de bine, nici de rãu, nu voi da exemple pozitive sau negative. Probabil am greșit cu toții, dar e timpul sã trecem peste acest moment și sã ne apucãm de treabã”, le-ar fi spus Buzatu primarilor . Conform strategiei PSD pentru turul doi, primarilor din județ li s-a dat sarcina să vorbească cu fiecare locuitor, începând de vineri când începe campania pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. „Ni s-a cerut sã mergem din casã în casã, ne vom mobiliza cu toții, sper sã scoatem un rezultat bun”, a spus o sursã care a participat la ședința de marți seară.

Președintele Partidului Social Democrat,Viorica Dãncilã, a anunțat obiectivele pentru fiecare județ , dupã ce unele județe cum ar fi Vaslui sau Vrancea, considerate fiefuri PSD, ar fi avut rezultate slabe în primul tur al alegerilor.. „Fiecare județ trebuie se obținã 50 plus unu din voturi pentru a putea sã atingem acest obiectiv. Eu sunt convinsã cã fiecare coleg se va implica pentru cã așa simte și pentru cã așa crede cã le va fi mai bine românilor și va fi mai bine pentru România. Toatã lumea are un obiectiv, importantã este media, dar obiectivul este pentru fiecare organizație 50 plus 1”, a spus liderul PSD.

La ședința la care a fost prezent și Dumitru Buzatu, liderul PSD de la Vaslui, Viorica Dãncilã a afirmat că președintele Iohannis trebuie să vină să explice cum a obținut un număr mare de case din salariul de profesor.

„În momentul în care sunt totuși șase case pe care le obții prin meditații, cred cã ar trebui sã dea rețeta tuturor profesorilor din România pentru cã e într-adevãr un lucru extraordinar și faptul cã nu poți sã justifici acest lucru, faptul cã ai niște fonduri pe care trebuie sã le returnezi statului român și nu le returnezi și domnul Teodorovici poate da detalii mult mai multe legate de acest aspect, asta înseamnã cã totuși sunt niște probleme pe care domnul Iohannis ar fi trebuit sã le lãmureascã, sã vinã în spațiul public, sã vinã în față televiziunilor sã spunã, așa am putut sã realizez acest obiectiv al meu, cele șase case, nu prin ghinion, ci prin ce muncã am obținut cele șase. Poate fi o retetã pentru foarte mulți români care își doresc șase case și poate nu au niciuna”, a mai declarat Dãncilă.

Te-ar putea interesa și: