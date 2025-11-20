Bărbierul din Sevilla, Tango. Radio & Juliet și Nunta lui Figaro, la final de noiembrie pe scena Operei Naționale București

Săptămâna 27 – 30 noiembrie aduce pe scena Operei Naționale București titluri clasice și moderne, în care comedia și dansul contemporan se întâlnesc într-un dialog viu și spectaculos. De la verva savuroasă a „Bărbierului din Sevilla”, la freamătul emoțional al spectacolului de dans „Tango. Radio & Juliet”, pentru ca săptămâna să se încheie cu eleganța mozartiană a „Nunții lui Figaro”, publicul este invitat să exploreze multiplele fețe ale scenei lirice și coregrafice.

Figaro, bărbierul care le știe pe toate, devine orchestratorul unei povești de dragoste cu accente de farsă și de ironie. În spatele ușilor închise și al deghizărilor ingenioase se ascunde o satiră subtilă a convențiilor sociale. Rossini construiește o partitură aparte, în care muzica și tensiunea teatrală merg mână în mână.

„Tango” reinterpretează pasiunea acestui dans iconic în cheie abstractă și intensă, pe muzica legendară a lui Astor Piazzolla. În „Radio & Juliet”, povestea shakesperiană este filtrată prin energia sonoră a trupei Radiohead, iar Julieta devine vocea unei generații care iubește altfel. Mișcare precisă, o estetică minimalistă și profundă.

Povestea unei lumi în care puterea e fragilă, iubirea e pusă la încercare, iar aparențele sunt mereu înșelătoare. Mozart a compus o muzică vibrantă și profund umană, în care fiecare voce are o intenție, o trăire, o ironie. Un spectacol în care fiecare detaliu contează.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

