Conducerea spitalului a demarat o anchetă, iar Poliţia face verificări, după apariția unor imagini șocante pe holurile Spitalului Județean de Urgență Reșița. Angajaţi ai unității medicale gonesc un bărbat cu mătura, apoi îl târăsc spre ieşire.

„Am fost informat cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Am demarat de îndată o anchetă internă. Cei 3 angajaţi ai spitalului, respectiv doi infirmieri şi un brancardier, au fost convocaţi pentru luni, 27 ianuarie, ora 12.00, în faţa Comisiei de Disciplină. Aceasta este formată din directorul medical, un jurist, medicul-şef de secţie, asistentă-şefă etc. Eu nu fac parte din această comisie. Vom lua cu siguranţă măsurile impuse. Membrii vor analiza, vor lua o hotărâre şi îmi vor propune măsurile care se impun. Nu am tolerat niciodată şi nu voi tolera astfel de lucruri. Din punctul meu de vedere este inadmisibil ce s-a întâmplat, indiferent de conjunctură! Sunt convins că se va propune sancţionarea angajaţilor implicaţi”, a declarat Waldemar Murgu, managerul Spitalului din Reşiţa, pentru Express de Banat.

Se pare că bărbatul gonit de pe holurile spitalului nu ar fi mers acolo din motive medicale. Bărbatul obişnuia să meargă frecvent, cadrele medicale fiind nevoite să cheme Poliţia Locală de nenumărate ori pentru că bărbatul era agresiv, băut, ba chiar urina pe holuri, arată stirileprotv.ro.

(Sursa foto-Express de Banat)

