Banii, pe înțelesul copiilor! A apărut manualul de educație financiară pentru elevi

Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE), cu sprijinul Alpha Bank România, Mastercard și PayU România lansează Proiectul pilot și cartea Educație Financiară pentru liceu. Proiectul se va derula până la sfârșitul acestui an școlar în licee din București, Botoșani, Alba Iulia, Craiova și Drobeta Turnu Severin. Elevii din cadrul liceelor înscrise în proiect vor aprofunda cunoștințele de educație financiară cu ajutorul manualului gratuit pus la dispoziție de APPE





Manualul de educație financiară pentru liceu este un instrument util ce dezvăluie tinerilor noțiuni de bază despre Banca Naționala a României, sistemul bancar românesc, economisire, creditare, instrumente de plată, internet banking, carduri, comerț electronic, buget, drepturile consumatorului de produse și servicii financiare.

Proiectul pilot Educatie Financiară pentru liceu reprezintă o nouă etapă a Proiectului de implementare a Educației financiare ca disciplină opțională derulat de APPE, care își propune să implice cadrele didactice, copiii şi părinţii acestora în activităţi de educaţie financiară, să contureze o imagine asupra modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor și asigurarea unei stabilități financiare personale. În cei șase ani de derulare, s-au înscris în proiect peste 400.000 de elevi şi dascăli din București și din cele 41 de județe ale tarii.

“Prima carte de educație financiară pe care am scris-o în anul 2007 se numea <Banii pe înțelesul copiilor>. Am creat apoi acest proiect care cu ajutorul unor parteneri de nădejde s-a extins treptat, începând cu învățământul primar, în anul 2013, învățământul preșcolar în anul 2015 și gimnazial în anul 2017. Acum suntem aproape de momentul în care putem spune că am reușit să acoperim toate palierele de vârstă, de la preșcolari la elevii de liceu, copiii având la dispoziție în fiecare etapă a parcursului școlar manuale de educație financiară.” a declarat doamna Ligia Golosoiu, Președinte APPE.

Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație este membru afiliat OECD. Pe termen lung, APPE își propune ca prin proiectele sale să contribuie la formarea unui comportment rațional pentru viitorul consumator de produse și servicii bancare: un consumator responsabil, informat și avizat.

Elena Udrea a ramas SINGURA in Costa Rica! Cum a fost surprins iubitul ei, in Romania FOTO

Pagina 1 din 1