Ministrul Muncii, Marius Budăi, îl contrazice pe șeful său de la PSD, Marcel Ciolacu

Ministrul Muncii,Marius Budăi, a făcut o serie de declarații, la Iași, pe subiectul majorării pensiilor de la 1 ianuarie anul viitor, dată avansată de Marcel Ciolacu. El a răspuns, astfel, unei întrebări, a jurnaliștilor care au dorit să știe dacă termenul de 1 ianuarie nu este prea îndepărtat, pentru o indexare. Dat fiind că inflația a ajuns la un nivel foarte ridicat, iar scumpirile afectează un procent foarte ridicat de populație, în special din rândul pensionarilor.

Ministrul Marius Budăi a declarat că în acest moment este luată în calcul o indexare a pensiilor, dar că anunțul va fi făcut abia în momentul în care se va lua o decizie concretă.

„Noi ne gândim să majorăm pensiile, asta înseamnă că ne gândim la pensionari, într-o situaţie economică nu tocmai fericită pentru întregul glob. Marcel Ciolacu nu a folosit nici o dată, pentru că nu ne permitem să aruncăm ceva în comunicare publică, să dăm vreo speranţă seniorilor noştri pe care ulterior să nu o folosim”, a declarat Marius Budăi.

Budăi promite încă un pachet de măsuri sociale

Marius Budăi a precizat că o astfel de măsură va fi anunțată abia în momentul în care va fi adoptată sau în curs de adoptare. Dacă în ce privește indexarea pensiilor, Budăi are ezitări, el dă speranțe populației vulnerabile anunțând un al patrulea pachet de măsuri sociale.

„Cum s-a întâmplat la cele trei pachete succesive de măsuri, atât sociale, cât şi economice, şi am anunţat fix când am avut decizia luată, aşa vom face şi acum. Ceea ce a anunţat Marcel Ciolacu la bilanţul nostru este că lucrăm la al patrulea pachet de măsuri. Am onoarea ca partidul să aibă încredere în mine şi să lucrez din 2018 încoace la toate programele de guvernare şi la toate măsurile pe care le luăm”, a declarat Marius Budăi.

Ciolacu anunță majorarea pensiilor de la 1 ianuarie

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a dat asigurări că pensiile se vor majora, de la 1 ianuarie anul viitor „cel puţin” cu rata inflaţiei. Întrebat într-o emisiune, la Prima Tv, dacă de la 1 ianuarie 2023 vor creşte pensiile, Ciolacu a fost foarte categoric.

„Avem o lege. Avem o lege în vigoare. (…) Cel puţin cu indicele de inflaţie, categoric că vor fi modificate”, a declarat Marcel Ciolacu.

O majorare a veniturilor pe care le încasează pensionarii este necesară, dat fiind că nivelul inflației a crescut la 13,8 % în luna aprilie, potrivit datelor publicate de INS. Astfel, alimentele s-au scumpit cu 13,5%, mărfurile nealimentare cu 8,9%, iar serviciile cu 7,1%.

Iar situația nu se va îmbunătăți, conform estimărilor BNR, mai devreme de semestrul doi al anului 2023, adică peste un an. Abia atunci, estimează specialiștii Băncii Centrale, inflația va reveni la o cifră.