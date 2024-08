Economie Bani de la UE pentru compensații la energie, în Republica Moldova







Republica Moldova a primit 13 milioane de euro de la Uniunea Europeană (UE) pentru atenuarea impactului crizei energetice. Din acești bani, peste 800.000 de familii au primit compensații între anii 2022 și 2024.

Programul „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, susținut de Uniunea Europeană, a vizat depășirea crizei din energeie. Cele 13 milioane de euro au fost folosite pentru consultanță și pentru înființarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice.

Din acest fond, peste 800.000 de familii din Republica Moldova au primit compensații la facturile de energie în perioada în care prețurile au atins cote istorice, între 2022 și 2024.

De asemenea, tot din bani de la UE, au fost montate panouri fotovoltaice la cinci spitale raionale - Florești, Nisporeni, Ștefan Vodă, Cahul și Călărași. Capacitatea totală a panourilor instalate la spitale este de 600 de kilowați și se estimează că vor produce 780 de megawați/oră de energie electrică verde. Investiția va reduce cheltuielile spitalelor cu peste 20 de milioane de lei pe an.

„Am comparat anii 2023 cu 2024, lunile de iarnă, deoarece știm că lucrul lor depinde de durata zilei, de razele solare. Este un lucru destul de benefic, spre exemplu în ianuarie 2023 sunt 55 de mii de kilowați pe factură, iar cu ajutorul stației date – în ianuarie anul acesta – 22 de mii de kilowați”, a declarat directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, citată de Radio Moldova.

Domeniul energiei din Republica Moldova, schimat radical

Tot în cadrul acestui program derulat cu UE au fost adoptate 34 de acte legislative și au fost elaborate trei documente în domeniul energiei: Planul Național integrat privind energia și clima, Strategia sectorială privind renovarea fondului imobiliar național pentru perioada 2025-2030 și Programul național privind consolidarea și dezvoltarea sectorului național de biocombustibili solizi pe termen lung.

Potrivit ministrului Energiei, Victor Parlicov, programul UE a adus o mulțime de beneficii, pe lângă depășirea crizei energetice din anii precedenți.

„Noi ca țară, într-un an, am reușit să creăm de la zero un mecanism de subvenționare diferențiat pe tipuri, pe categorii de vulnerabilitate. Foarte multe țări europene se uită la noi ca exemplu cum am gestionat această criză referitor la viteza cu care ne-am mișcat și cum noi am transformat această criză în oportunitate de dezvoltare”, a spus Parlicov.

„Casa verde” și „Rabla pentru electrocasnice”, două proiecte finanțate de UE

Reamintim că programul „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de UE și implementat de PNUD în perioada 2022-2024, a slujit la finanțarea unei serii de proiecte-pilot pentru reducerea consumului de energie în gospodăriile casnice. Aceste proiecte vor fi preluate de Centrul Național pentru Energie Durabilă și extinse la nivel național.

Două dintre cele mai cunoscute astfel de proiecte sunt „Casa verde” și „Rabla pentru electrocasnice”. Prin „Casa verde”, 219 de gospodării vulnerabile din punct de vedere energetic, printre care 74 de case de copii de tip familial, au beneficiat de eficientizare energetică a imobilelor sau de instalare de panouril fotovoltaice.

Iar „Rabla pentru electrocasnice”, a oferit pentru aproximativ 2.000 de gospodării vouchere pentru becuri LED. De asemenea, peste 7.200 de gospodării și-au schimbat frigiderul, mașina de spălat sau plita electrică cu echipamente noi, cu consum scăzut.