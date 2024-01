Băncile care dispar din România în 2024. Mai exact, anul acesta, lucrurile se schimbă. Vom avea 27 de bănci, iar ponderea capitalului autohton va fi majoritară în sistemul nostru bancar. În 2022, două bănci au dispărut de pe piața de la noi din țară. Ăn 2024 se va întâmpla același lucru cu alte trei. Una dintre instituții a fost achiziționată de Banca Transilvania.

Băncile care dispar din România în 2024

Una dintre bănci este First Bank. Acest lucru se întâmplă după ce Grupul Intesa San Paolo Bank a cumpărat 99,98% din acțiunile First Bank România de la fondul american de investiții JC Flowers. Este de așteptat ca finalizarea tranzacției să aibă loc în prima parte a acestui an. Intesa Sanpaolo Bank activează în România ca bancă universală încă din 1996, conform BNR. Compania a avut, la finalul lui 2022, o cotă de piață de 1,09%, față de 1,10%, cât a avut First Bank în aceeași perioadă.

Următoarea este Alpha Bank. Alpha Services and Holdings și UniCredit au decis fuziunea dintre UniCredit Bank Romania și Alpha Bank Romania, motiv pentru care instituția dispare. Fuziunea dintre cele două instituții rezultă în crearea celei de-a treia bănci din România din punct de vedere al activelor totale, potrivit economica.net. Tranzacția ar urma să fie finalizată în cursul acestui an.

OTP Bank va dispărea de pe piața din România în 2024

OTP Bank va fi cumpărată de Banca Transilvania, a patra pe care instituția o cumpără în ultimii 10 ani. Banca Transilvania a preluat, în anii trecuți, și Volksbank România, Bancpost şi Idea Bank. OTP Bank avea, la jumătatea anului, active de aproximativ 20 de miliarde de lei, ocupând locul 10 pe piață.

Datorită achizițiilor făcute în ultimii ani, Banca Transilvania ocupă primul loc pe piață. A preluat Volksbank, dar și Bancpost în 2018. La vremea respectivă, instituțiile se aflau în top 10 pe piață. Idea Bank a fost achiziționată în 2022, iar acum urmează OTP Bank România. La jumătatea anului avea active de 153 de miliarde de lei și aproximativ 20% cotă de piață.

Băncile noi: o bancă de stat și două bănci exclusiv digitale

BID, Banca de Investiții și Dezvoltare, se înființează ca societate pe acțiuni de tip închis, instituție de credit, persoană juridică de drept privat, deținută pe toată perioada de funcționare de statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, sub supravegherea Băncii Naționale a României. Capital social subscris este de 3 miliarde lei, din care capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul comerțului este de 119 milioane lei, diferența urmând a se achita în 2 tranșe până la finalul anului 2024.

Revolut Bank UAB este funcțională în România, în baza licenției obținute în Lituania (licență pasaportată). Din prima jumătate a anului viitor va fi operațională sucursala locală a băncii. Ea va oferi IBAN local Revolut și clienții vor beneficia de produse adaptate la piața locală, dar nu va avea oficii bancare cu prezență fizică, va fi tot o bancă 100% digitală.

Raiffeisen Digital Bank AG a început să opereze pe piața din România la jumătatea anului 2023. Banca digitală a Raiffeisen oferă servicii bancare digitale în Polonia și România. Banca digitală deține o licență bancară austriacă și o echipă motivată în spate.