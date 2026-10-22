Banca Transilvania anunță o nouă etapă în evoluția BT Pay, prin cea mai importantă transformare de până acum a experienței de utilizare a aplicației.

Actualizarea aduce un design împrospătat și o reorganizare a serviciilor, cu accent pe claritatea navigării și accesul mai intuitiv la funcționalități.

BT Pay reunește servicii financiare și non-financiare utilizate zilnic de milioane de clienți. În noua sa versiune, produsele și funcționalitățile existente sunt păstrate, dar sunt distribuite într-o arhitectură mai clară, care să susțină dezvoltarea continuă a ecosistemului digital al aplicației.

Bara de navigare oferă acces la patru secțiuni: Homescreen, Carduri, Recurențe și Produse.

Prima centralizează informațiile despre conturi, solduri și tranzacții, alături de operațiuni precum transferurile, solicitarea de bani și schimbul valutar.

Zona Carduri include vizualizarea și administrarea cardurilor, istoricul tranzacțiilor, beneficiile asociate și posibilitatea emiterii unor carduri noi, fizice sau virtuale cu design animat.

Secțiunea Recurențe reunește facturile și plățile programate, în timp ce zona de Produse centralizează accesul la economii, donații, credite, asigurări, SIM & eSIM, oferte și Kiddo.

Prin această transformare, BT Pay urmărește să ofere o experiență mai fluidă și mai coerentă, adaptată diversității serviciilor disponibile într-o singură aplicație.