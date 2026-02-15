Balurile de la Viena, locul unde fantezia Bridgerton devine realitate

În această perioadă, în inima Europei clasice, Viena pulsează sub pașii dansatorilor, peste 450 de baluri strălucitoare dau viață Carnavalului din ianuarie și februarie, iar valsul clasic se contopește cu ritmuri moderne, unde orice fan Bridgerton se poate simți ca un protagonist al serialului, gata să danseze printre lumini și rochii de poveste.

De la Congresul de la Viena, orașul valsului s-a remarcat prin balurile sale legendare, care atrag anual mii de participanți. În fiecare an au loc peste 450 de baluri, iar festivitățile din timpul Carnavalului, desfășurate în ianuarie și februarie, sunt marcate de exuberanță și eleganță. Ritmul ternar al valsului se împletește cu sunete mai contemporane, oferind participanților multiple oportunități de dans, potrivite pentru toate gusturile.

Sezonul vienez de baluri începe în fiecare an pe 11 noiembrie, la ora 11:11, cu un dans public de vals pe Graben, în centrul orașului, marcând începutul oficial al Carnavalului. Punctul culminant al sezonului are loc în ianuarie și februarie, când tradiția balurilor de Carnaval continuă să prospere. Melodiile lui Johann Strauss II, supranumit regele valsului vienez, rămân un punct central al evenimentelor, iar participanții pot alege între pașii riguroși ai valsului clasic sau ritmurile mai moderne ale muzicii de dans.

În fiecare an, Balul Măturătorilor din Viena deschide sezonul balurilor, însă în oraș este obișnuit ca aproape fiecare breaslă profesională să organizeze propriul bal, de la Balul Cofetarilor până la Balul Halterofililor. Un număr mare de baluri au loc în Palatul Imperial din Viena, unde tradițiile ceremoniale sunt respectate cu strictețe. Doamnele apar în rochii lungi de seară, iar domnii poartă frac sau coadă de rândunică.

Tinerele debutante în alb, împreună cu cavalerii lor, deschid balul printr-o poloneză, iar ceilalți participanți pot păși pe ringul de dans doar după proclamarea „Alles Walzer!”. Spectacolele și interludiile completează programul serii, printre acestea numărându-se și populara cvadrilă „Fledermaus” de Johann Strauss, care se dansează sub îndrumarea profesorilor de dans și se încheie, de obicei, într-o veselă încurcătură generală.

Balul Operei, desfășurat la Opera de Stat din Viena, este de mult timp legendar, oferind vizitatorilor ocazia unică de a vedea celebra clădire de pe bulevardul Ringstrasse nu doar de pe locurile spectatorilor, ci și din culise, înconjurați de numeroase personalități din lumea muzicii. Printre invitați se numără artiști, oficiali și chiar președintele federal, iar evenimentul este transmis în direct la televiziune. În aceeași zi, la Palatul Hofburg are loc Balul Caritabil Ucrainean, ale cărui încasări vor fi direcționate către proiecte umanitare în Ucraina.

Filarmonica din Viena invită dansatorii la balul său de la Wiener Musikverein, însă muzicienii celebri ai orchestrei apar cu instrumentele doar în cadrul introducerii, deoarece și ei doresc să participe la dans. Premisele impresionante ale Societății Muzicale din Viena găzduiesc, de asemenea, Balul Industriei și Tehnologiei.

Primăria Vienei se transformă într-un adevărat ocean de flori pentru Balul Florilor din Grădinile Orașului, iar anterior, invitații au ocazia să danseze la Gala de Revelion organizată tot în Primărie. De asemenea, Balul Științelor din Viena are loc în aceeași clădire emblematică.

Balul Operei din Viena are loc anual la Opera de Stat și este considerat unul dintre cele mai prestigioase evenimente sociale din Europa. Cu o tradiție de aproape 150 de ani, balul reflectă istoria culturală a Austriei, fiind deschis de aproximativ 160 de perechi de debutante care respectă un protocol strict și un program coregrafiat, iar întreaga sală este transformată în doar 30 de ore într-un impresionant ring de dans de circa 800 metri pătrați.

Prima ediție oficială a Balului Operei, sub acest nume, a avut loc pe 26 ianuarie 1935, după ce evenimentele muzicale elegante din cercurile aristocratice, organizate încă din perioada Congresului de la Viena și redoutele de la sfârșitul secolului XIX, au precedat tradiția. De-a lungul timpului, balul a devenit un punct de întâlnire al politicii, culturii și diplomației, fiind cunoscut la nivel internațional datorită invitaților săi, decorurilor opulente, bucătăriei rafinate și codului vestimentar strict.

Balul Operei începe cu intrarea ceremonială a aproximativ 160 de perechi de debutante, care deschid programul respectând tradiția coregrafiată de decenii. După intonarea imnurilor naționale și momentele muzicale ale Operei de Stat din Viena, apelul „Alles Walzer!” marchează deschiderea ringului de dans pentru cei peste 5.100 de invitați, iar pe parcursul nopții se dansează cvadrile, valsuri și se încheie cu „Valurile Albastre” și Marșul Radetzky.

Evenimentul are loc anual în ultima joi înainte de Miercurea Cenușii, când Opera de Stat este transformată într-o impresionantă sală de bal. Biletele sunt emise exclusiv de Operă și variază de la intrarea generală, la locuri la mese și la cele mai exclusiviste loje, cu prețuri care pot ajunge la peste 26.000 de euro, în funcție de categorie și vizibilitate, fiind disponibil și sistemul de cote de masă pentru cei care doresc o experiență mai accesibilă, dar tot elegantă, potrivit sacher.com.