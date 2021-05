O echipă de salvatori a lucrat până duminică noaptea pentru a elibera o mică balenă blocată în râul Tamisa în sud-vestul Londrei, a informat presa locală, relatează Reuters.

Echipa de salvatori a ajuns la faţa locului, în apropierea unei ecluze din Richmond, în jurul orei 21:00 (20:00 GMT) la scurt timp după ce cetaceul, o balenă minke, a fost observat prima dată duminică seara, au precizat mass-media.

Un grup de persoane s-a adunat pentru a urmări cum echipa de salvatori lucra pentru a scoate balena din ecluză, stropind cu jet de apă animalul şi amplasând apoi un colac galben de mari dimensiuni în jurul său, potrivit imaginilor video obţinute de Reuters.

După aproape patru ore, balena a fost mutată cu succes într-o locaţie mai sigură, a raportat BBC.

Balena minke, o specie frecvent întâlnită în nordul Oceanului Atlantic, va fi evaluată de un veterinar pentru a se asigura că starea sa este suficient de bună pentru a putea fi eliberată, potrivit BBC.

Rescuers worked into the night to free a small whale stranded in the River Thames in southwest London https://t.co/OA4CRMGlCk pic.twitter.com/3O59auCnHp

— Reuters (@Reuters) May 10, 2021