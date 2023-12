Baldur’s Gate 3, desemnat jocul anului 2023, ar putea fi cadoul ideal de Crăciun pentru studenți

Au fost multe jocuri video nominalizate, dar, în final, a câștigat jocul cel mai apreciat.

Anul trecut, Elden Ring, unul dintre cele mai dificile jocuri RPG de aventură, a fost premiat la cea de-a 23-a ediție. În 2021 a câștigat It Takes Two, care avea ca subiect divorțul unei familii moderne. În 2020, în plină pandemie, ceremonia a fost transmisă online, iar The Last of Us Part II, un joc video cu tematică post-apocaliptică, a obținut premiul cel mare. Dar decernarea premiului „GOTY 2022” a rămas memorabilă în istorie, în maniera gafelor de la Oscar.

Un adolescent a întrerupt discursul producătorului jocului, Hidetaka Myazaki, luând microfonul și făcând o declarație de tip trolling ce i-a uimit pe spectatori: „Cred că vreau să mulțumesc tuturor și să spun că… Cred că vreau să nominalizez acest premiu rabinului meu ortodox reformat Bill Clinton, mulțumesc tuturor”.

Baldur’s Gate 3 a dominat gala premiilor pentru jocuri video

Jocul video RPG, produs de Larian Studious, a obținut nu doar premiul de jocul anului 2023, ci pentru mai multe categorii, transmite IGN, având concurenți redutabili, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom și Alan Wake 2. Baldur’s Gate 3 a mai obținut premii pentru „cea mai bună performanță actoricească”, „cel mai tare suport din partea comunității” și „cel mai votat joc video de fani”. Mulți jucători, inclusiv din România, și-au exprimat opiniile în privința jocului produs de Larian Studious, nominalizându-l la „Jocul Anului 2023” datorită mecanicilor, graficii, poveștii și dialogurilor inedite, cu interpretare actoricească excelentă.

La categoria „cea mai bună regie de joc”, „cea mai bună grafică” și „cea mai bună poveste”, a câștigat Alan Wake 2. Honkai: Star Rail a fost desemnat „cel mai bunj joc de pe telefoanele mobile”. Resident Evil Village a fost desemnat ca cel mai bun joc VR. Pentru „cea mai bună inovare” – Forza Motorsport.

La „coloana sonoră” a câștigat Final Fantasy 16, în vreme ce Hi-Fi Rush a luat premiul pentru „cel mai bun sunet”. La „cel mai mare impact”, a câștigat Tchia, la „cel mai bun indie„ – Sea ofd Stars, „cel mai bun debut indie” – Cocoon, iar la „cea mai bună continuare” – expansion-ul Phantom Liberty de la Cyberpunk 2077.

Anul acesta, tot un RPG a câștigat – Baldur’s Gate 3

Pe genuri, „cel mai bun joc de acțiune” a fost desemnat Armored Core 6: Fires of Rubicon, „ cel mai bun joc de aventură” – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, „cel mai bun RPG” – Baldur’s Gate 3.

„Cel mai bun joc de lupte” – Street Fighter 6, în vreme ce Super Mario Bros.Wonder a obținut titlul pentru „cel mai bun joc de familie”. La categoria jocuri sportive, Forza Motorsport și-a surclasat adversarii, iar la eSports – Valorant

La strategie, Pikmin 4 a fost premiat, iar la Multiplayer – Baldur’s Gate 3. Final Fantasy 7 Rebirth a fost premiat ca „cel mai anticipat joc”.

Serialul „Last of Us” de pe HBO, premiat

Adaptarea TV după jocul „Last of Us” a impresionat juriul, fiind premiată „ca cea mai bună adaptare TV după un joc video”, învingând adversari ca filmul „Super Mario Bros.”.

Au fost premiate și personalități, precum IronMouse – cel mai bun creator de conținut, Lee “Faker” Sang-hyeok – cel mai bun jucător de sport electronic, Christine “potter” Chi – cel mai bun antrenor de sport electronic, JD Gaming – cea mai bună echipă de sport electronic.

Anul 2023 a adus multe jocuri video bune și se încheie glorios cu trailerul publicat de Rockstar la cel mai așteptat joc din ultimii ani – Grand Theft Auto VI.

Despre ce este vorba în jocul anului 2023?

Baldur’s Gate 3 este un joc de rol cu tematică medievală fanterzistă, dezvoltat și produs de Larian Studios. A fost lansat în august 2023, pe PC, PlayStation 5, macOS și Xbox Series X și S. Jocul este interzis minorilor sub 18 ani, având secvențe violente, dar și mecanici de strategie cu dificultate crescută pentru lucrul în echipă. Poate fi un cadou ideal de Crăciun pentru tinerii studenți care sunt pasionați după jocuri de rol de tip Diablo, The Witcher, Dragon Age, Pillars of Eternity, Divinity sau Elden Ring.

Povestea jocului se petrece în lumea fictivă a Tărâmurilor Uitate, la 120 ani după evenimentele din Baldur’s Gate II: Shadows of Amn și la câteva luni după evenimentele din Dungeons & Dragons.

Jucătorii vor explora păduri, orașe și zone de coastă, își pot personaliza personajul de la zero dintre șase personaje prefabricate. Treptat, jucătorii vor putea reruta alte personaje, precum luptători, clerici semielfi, vampiri, vrăjitori, barbari, druizi și paladini.