HBO uimește cu un nou seria. Îndrăgitul joc video The Last of Us a dat lovitura și în lumea cinefililor. Când se va lansa

Creatorul jocului video The Last of Us, Neil Druckmann, finalizează filmările celui mai așteptat serial de pe HBO cu același nume. Druckmann este co-președintele Naughty Dog Studios și este cel mai admirat responsabil pentru francizele de jocuri video Uncharted și The Last of Us.

Acesta a regizat și câteva episoade din serialul The Last Of Us de pe HBO, care este inspirat din popularul joc video.

Se face serial după celebrul job

Filmările la noul serial al HBO, The Last of Us, au început în Calgary, Alberta, în iulie 2021 și se preconizează că se vor termina în jurul lunii iunie 2022. Acesta va fi primul serial făcut vreodată, având că inspirație un joc.

Acțiunea este plasată în Statele Unite post-apocaliptice și urmărește un contrabandist pe nume Joel (Pedro Pascal), care trebuie într-un timp scurt să escorteze o adolescentă pe nume Ellie (Bella Ramsey) în afara zonei de carantină.

Primul sezon din The Last of Us va avea 10 episoade, iar Druckmann își va face simțită prezența în câteva.

Acesta a transmis într-o postare pe Twitter că a finalizat filmarea episoadelor pe care trebuia să le regizeze pentru serialul The Last of Us de pe HBO. În postarea să, co-președintele Naughty Dog a mulțumit tuturor oamenilor care au fost implicați în proiect și a declarat că au făcut o „muncă incredibilă” și pentru „pasiunea de care au dat dovadă”.

Serialul The Last of Us de la HBO a fost filmat în Canada, pentru că scenografii au dorit să reproducă locațiile din joc.

O problemă cu care echipa s-a confruntat a fost pandemia COVID-19, aceștia au pierdut două săptămâni de filmări pentru că au fost nevoiți să stea în carantină.

Povestea pe scurt

Rezumatul seriei arată faptul că adaptarea urmează pașii jocului original din 2013. La 20 de ani după ce civilizația modernă a fost terminată, Joel, un supraviețuitor calit, are sarcina de a se angaja să o strecoare pe Ellie, o puștoaică de 14 ani, afară dintr-o zonă de carantină.

Jocul video a fost un succes extraordinar pentru Sony și pentru Naughty Dog. Seria din 2020, „The Last of us Part II”, a avut de asemenea succes, vânzările fiind de peste 4 milioane de copii în primul weekend de lansare.