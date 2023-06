Bacalaureat 2023. Proba la Limba și literatura română. Subiecte posibile

Peste 130.500 de elevi vor susţine, începând de luni, probele scrise ale Bacalaureatului, primele rezultate ale sesiune de vară ale examenului urmând a fi afişate în 3 iulie, până la ora 12.00. Probele se vor desfăşura în perioada 26 – 29 iunie în 464 de centre.

Calendar Bacalaureat 2023

Luni, 26 iunie: Limba şi literatura română

Marţi, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, în funcţie de profil: Matematică şi Istorie)

Miercuri, 28 iunie: proba la alegere a profilului şi specializării (se poate opta, în funcţie de filieră, profil şi specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Sociologie şi Psihologie)

Joi, 29 iunie: Limba si literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale)

Ministerul Educaţiei anunţă că s-au înscris pentru susţinerea acestor probe în prima sesiune peste 130.500 de candidaţi.

Ora la care vor începe probele scrise

Probele scrise vor începe la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. „Beneficiază de prelungire (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, conform Procedurii de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

Pentru a promova Bacalaureatul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiţii:

recunoaşterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea unei medii a notelor, la probele scrise, de cel puţin 6.

Proba scrisă la Limba și literatura română

Profesoara Ileana Topologeanu a vorbit și despre ce subiecte le-ar putea pica elevilor la Limba și literatura română.

„Ce se dă la Bacalaureat anul acesta, la română?

În fiecare an o eternă întrebare ne dă târcoale, ne macină curiozitatea și ne hrănește dorința de a ghici subiectul ce se va da la examenul de bacalaureat la limba și literatura română.

În plus, față de programa din anii 2021 și 2022 s-au adăugat trei teme studiate la clasă, ilustrări ale literaturii postbelice: o poezie de Nichita Stănescu, Moromeții, de Marin Preda și Iona, de Marin Sorescu.

Încă o dată susțin că un candidat ar fi trebuit să parcurgă întreaga programă, să fie într-o competiție cu sine, cu scopul de a-și asigura locul într-o ierarhie trecătoare, încheierea unei etape, care îi permite admiterea la ciclul superior de învățământ în funcție de media obținută. La examenul de Bacalaureat, promovarea unei probe se realizează cu nota 5,00 pentru fiecare disciplină în parte și media 6,00 pentru cele trei probe.

De ce să ghicim subiectul de la eseul care primește 30 de puncte, 18 puncte pentru conținut și 12 puncte pentru redactare, punctele pentru redactare alocate doar dacă a fost tratat în mai mult de 400 de cuvinte? Comparația cu subiectele primite cu ani în urmă, nostalgia propriului Bacalaureat, analiza modului cum s-a schimbat abordarea temelor de-a lungul timpului, toate contribuie la dorința noastră de a „ghici ce se dă”.

Răspunsul este: orice. Orice temă din programă se poate da la examen. Iar răspunsul dezirabil dat de candidat ar fi: Orice subiect aș primi, sunt foarte bine pregătit. La urma urmei, este doar o etapă și urmează examene mult mai dificile, probe de admitere, dobândirea unei profesii, mici și incitante obstacole pe drumul vieții”, potrivit Edupedu.