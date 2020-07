Potrivit MEC, rata finală de promovare înregistrată la sesiunea iunie-iulie a examenului naţional de Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor depuse în etapa specială (6-12 iulie), este de 64,5% (95.470 de candidaţi).

Pentru promoţia curentă, rata de promovare este de 72,9% (87.951 de candidaţi), iar pentru promoţiile anterioare de 27,6% (7.519 candidaţi).

MEC arată că 307 candidaţi au încheiat examenul cu media generală 10.

S-au prezentat la examenul din această sesiune 147.929 de candidaţi (120.725 din promoţia 2020, respectiv 27.204 din promoţiile anterioare).

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5, iar media generală pentru promovarea examenului este cel puţin 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi (267 în total).

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat se va desfăşura în perioada 24 august – 5 septembrie. Înscrierile încep luni, 13 iulie, şi se încheie, vineri, 24 iulie. Documentele-tip de înscriere – completate şi semnate – pot fi depuse la secretariatele unităţilor de învăţământ – centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poştă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităţilor de învăţământ.

Probele scrise sunt programate astfel: pe 24 august – Limba şi literatura română, pe 25 august – proba obligatorie a profilului, pe 26 august – proba la alegere a profilului şi specializării, pe 27 august – Limba şi literatura maternă.

Cele mai tari „perle” de la BAC! Din seria „Râzi până la leșin”. Iată un elev „genial”!

„Perle” savuroase la BAC, la proba de Limba și literatura română!

Declarația unui elev, după ce a ieșit din sala de examen, a devenit virală. În acest an, la subiectul al treilea a picat comedia. Întrebat ce a scris, tânărul l-a confundat pe Caragiale cu Eminescu. „La subiectul al III-lea, am scris doar opera și autorul, atât. Am scris „O scrisoare pierdută”, de Mihai Eminescu. (…) Aaa, nu mă faceți de râs”, a fost reacția elevului când și-a dat seama că a scăpat porumbelul pe gură.

Alte perle de la Bacalaureat

Elev: “Am scris că e un dramaturg…”

Reporter: “Dar e poet Bacovia”.

Elev: “Neah…”

Elev: “Tudor Arghezi sau Ion Barbu”.

Reporter: ″Şi de ce n-ai scris nimic?”

Elev: “Am avut ghinionul de a nu-i învăţa”.

Noi gafe la examenul de limba română

„Lumea lui Bacovia atârnă greu. Greu.”

„ În cimitir toată lumea dormea- sicriele, coroanele, amorul… iar mortului îi atârnau aripile.”

„Poietul lasă moștenire urmașilor o grămadă de poiezii mizerabile.”

„Arghezi este un Isus care face din venin miere și din mucegai și noroi bijuterii!”

„Testamentul se face când mori, dar cu puțin timp înainte.”

„Înainte de orice spici te documentezi dacă oamenii au case, mașini, neveste și diverse animale de companie.”

„Documentarele le folosești la nevoie, și ei să rămână surprinzători.”

„Persoana care a impus tradiția discursului se numește Maiorescian.”

„Autorul se numește Maior. Pentru că a devenit cunoscut s-a denumit Mariorescu. Am uitat și mai cum.”

„Oratorul apărea plutind și îmbrăcat în mare fel. Prietenul lui dădea din picioare când trebuia să termine.”

„Fragmentul este despre o rață care mânca cozonac cu dinți albi.”

„Perspectiva narativă nu e prea bună, în sensul că eu no știu.”