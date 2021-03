Fenomenul Pitești se repetă acum la scară planetară: asistăm la o vastă operațiune de degradare intenționată și galopantă a ființei umane.

Covidismul, așa cum am demonstrat, este mai rău decât Comunismul. Pentru că urmărește să distrugă sufletul.

Covidismul este un comunism de tip „Pitești”.

Experimentul Pitești a urmărit distrugerea totală a Omului Vechi și „renașterea” lui (o Înviere pe dos, satanistă) ca Om Nou, al orânduirii comuniste biruitoare.

Covidismul urmărește și el instaurarea unei Noi Ordini Mondiale, prin raderea din temelii a actualei civilizații occidentale și desfigurarea Omului.

La Pitești, la fel ca în Covidism, principalul instrument de „reeducare” a fost Teroarea. O groază sălbatică, animalică, pătrunzând până în măduva sufletului.

Există multe feluri de frică: una eroică – când strângi din dinți în fața morții, una lașă – când schelălăi și o tulești din fața pericolului, una convenabilă – când din comoditate și interes te guduri pe lângă cel puternic…

Și, în fine, una degradantă. Asemănătoare cu sinuciderea. Când vezi cât de jos ai ajuns și, scârbit de propria-ți prăbușire, renunți să mai lupți pentru salvare. Și atunci te adâncești și mai mult în Iad.

Devii tu însuți torționar, încercând cu voluptate să-ți schilodești și să-ți sluțești aproapele, pentru a-l face asemenea ție. Drac între draci.

(Un sondaj YouGov din 2 martie 2021 arată cât de eficientă este reeducarea COVID: victimele au ajuns să-și iubească torționarii. Cincizeci și cinci la sută dintre britanici afirmă că vor simți lipsa „multor” sau „unor” apecte ale lockdown-ului, atunci când acesta se va încheia.)

Over half of Britons (55%) say they will miss aspects of lockdown when it is over https://t.co/bRZRzvANHf pic.twitter.com/cD1xP39MQs

— YouGov (@YouGov) March 2, 2021