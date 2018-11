Avram Iancu, băgat la mijloc între Guvern și liberali

În această lună, în București au ajuns două busturi ale lui Avram Iancu. Unul, în Parlament, adus de deputatul liberal Corneliu Olar din Țara Moților. Celălalt, a fost dezvelit, luni seara, la Guvern, adus din Brad, județul Hunedoara.





Dezvelirea busturilor s-a făcut „în familie”, fiecare cu bustul lui. La Guvern au participat și parlamentrii Puterii.

„Din Țara Moților noi am venit cu Avram Iancu în Parlamentul României. Am dezvelit bustul, am cântat Marșul și ne-am pus în genunchi în fața Eroului Național Avram Iancu, așa cum a făcut și Regina Maria, la Țebea în anul 1919, după ce a vizitat Țara Moților”, a descris Cornel Olar atmosfera din 20 noiembrie, din Parlament, la prima dezvelire.

Ieri a izbucnit un scandal între parlamentarii Puterii și Opoziției pe motiv că nu au fost invitați unul la ceromonia celuilalt.

Corneliu Olar a declarat, pentru EVZ, că bustul lui Avram Iancu este originalul. „Poate să facă ei și o sută de busturi, originalul este la noi. Al lor este plombagină, al nostru a fost prea reușit și asta i-a deranjat”, a spus liberalul. Acesta a ținut să menționeze că el este „deputatul din Țara Moților”, că nu reprezintă un partid și că îi pare rău că politicienii nu au găsit, în această perioadă, motive să fie uniți.

Și la Guvern a fost o festivitate mare, cu tulnice, cu interpreți de muzică populară.

„Bustul lui Avram Iancu - „Crăișorul Munților”, după ce a fost sfințit la Țebea, și-a găsit locul de cinste astăzi, în Sala Transilvania din clădirea Guvernului României.

Moții din Țara Zarandului au făcut acest dar minunat României, în cinstea Centenarului, ca un pios omagiu pentru cel considerat simbolul românilor din Transilvania, cel care „a trăit și a murit pentru libertate si drepturi”, a spus Doina Pană.

