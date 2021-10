Avocatul Poporului, despre noile restricții din România: „Este clar discriminare!”/ „Un șir de glume proaste”

Avocatul Poporului a vorbit despre ce drepturi și libertăți din Constituția României pot fi afectate în starea de alertă. Renate Weber a comentat noile restricții impuse pentru persoanele nevaccinate, în contextul în care cetățenii testați anti-COVDI-19 nu mai au acces în diverse localuri, potrivit deciziei Guvernului Cîțu.

Avocatul Poporului acuză Guvernul Cîțu: „Este clar discriminare”/ „Pe mine asta mă înfurie”

„Certificatul verde, practic, în România, nu mai există. Din momentul în care ai scos posibilitatea testării, asta înseamnă într-adevăr discriminare. De aia și-au bătut capul atâta în Parlamentul European. Cum numai în România nu mai este în ordine? Este incredibil că la un an și opt luni de când a fost declanșată pandemia, noi continuăm să avem poziții care ne singularizează în (n.r. Uniunea Europeană)! (…)

Pe mine asta mă înfurie. În momentul în care îi dădeai omului cele trei opțiuni – vaccinarea, testele sau pentru cei care au trecut prin boală – puteai să spui că nu discriminezi. Din momentul în care ai scos testele, este clar că e discriminare”, s-a exprimat Avocatul Poporului.

În legătură cu restricțiile impuse în Capitală și demersurile în acest sens, Renate Weber a acuzat lipsa de organizare a autorităților: „Am avut o hotărâre CNSU foarte dură. Am mai avut de la municipal, dar nu pe baza anterioarei. Sâmbătă am avut hotărârea Guvernului care a modificat hotărârea CNSU. Haos! Nimeni nu mai știa nimic. Nu mi se pare deloc normal! (…)

Ideea statului de drept pare a fi necunoscută multora dintre cei care legiferează ori pur și simplu nu-i interesează. Vorbim despre un ABC al statului de drept. CCR în România, de când există ea, a avut multiple decizii în orice componență prin care a încercat să explice obligația (n.r. respectării) drepturilor și libertăților”.

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, „un șir de glume proaste”

Renate Weber a acuzat că, în România, campania de vaccinare a fost „un șir de glume proaste”, în contextul promovării acestui demers prin „clipuri inerte” care îndemnau la imunizare pentru a putea să bei cafeaua în localuri.

„Era timp toată vara să se pregătească cu toate. Toată lumea știa că vine valul patru. Aveau tot timpul să facă proiecte de lege – știau că vine valul patru. Nu este pentru nimeni surprinzător că avem un număr atât de mare de infectări. Campania de vaccinarea a fost pur și simplu un șir de glume proaste. Domnul Diaconu (n.r. psihiatru) are o postare care mi s-a părut excelentă – De ce vaccinul? Prima, banala răceală, pentru aia nu te apară, dar mai sunt celelalte două… E o postare atât de frumos făcută. De ce nu a făcut (n.r. Guvernul) așa? (n.r. Au venit cu) clipurile astea inerte – Haideți să bem cafeaua la interior. Dacă mergeam din ușă în ușă convingeam mai mulți (n.r. români să se vaccineze)”, a afirmat Renate Weber.

Despre suspendarea contractelor de muncă a personalului medical: „Este o măsură extremă”

Renate Weber a vorbit și despre suspendarea contractelor de muncă ale angajaților din domeniul medical, precum și despre proiectul care se referă la angajații din centrele de recuperare, centrele pentru bătrâni și pentru copii. Avocatul Poporului a acuzat Parlamentul că nu pune în acord legislația cu deciziile CCR.

„Pe de o parte, este un act normativ este un proiect de OUG care se referă la lucrătorii din centrele rezidențiale – de recuperare, bătrâni, copii – acolo se condiționează prezența în preajma acestora de certificatul verde. Numai că în privința testelor se spune că dacă nu e vaccinarea interzisă de un medic, atunci testul îl face angajatul pe banii lui. Nouă ni s-a părut inacceptabil pentru că și CCR a dat câteva decizii, speram că lucrurile s-au clarificat.

Al doilea este un proiect de lege care se referă la personal din spital, unde angajații dacă nu au certificat, dar cu testele pe banii lor, li se suspendă și apoi desface contractul de muncă. Este o măsură extremă și care discriminează, mai ales (pe cei fără condiții materiale). În plus, este o modificare a Codului Muncii. (…)

„Parlamentul nu pune în acord legea cu decizia Curții Constituționale”

Singura reacție pe care am avut-o vreodată a fost aceea de a fi pusă la zid, dar de exemplu, când noi am semnalat că hotărârile CNSU nu erau publicate, a sărit prim-ministrul să spună că trebuie să plece Avocatul Poporului. (n.r. Acum) nu am mai avut reacții. (…)î

Este o obligație clară a Parlamentului de a modifica legea 55 în așa fel încât procedura de atacare a hotărârilor de guvern să fie făcute cu maximă celeritate, ca să fie eficientă. O hotărâre de aceasta durează o lună , sigur, dacă ea se rezolvă după trei luni, sigur, o vom rezolva, dar la ce folosește acest câștig? Parlamentul, de câteva luni de zile, nu pune în acord legea cu decizia Curții Constituționale”, a mai explicat Avocatul Poporului, Renate Weber.