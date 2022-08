Avocatul Poporului despre cazul Sorin Oprescu: „I-au spus că nu poate fi tratat în sistemul penitenciar… Condițiile sunt proaste”

Avocatul Poporului, Renate Weber, a făcut o serie de comentarii cu privire la condițiile din penitenciarele românești, pornind de la cazul Sorin Oprescu. Potrivit spuselor sale, gradul de ocupare depășește în multe situații capacitatea de cazare a închisorilor românești.

„În cazul Oprescu, i-au spus că nu ar putea să fie tratat de bolile de care suferă în sistemul penitenciar. Îmi e greu să mă pun eu în locul judecătorilor greci, dar da, condițiile sunt proaste, deși se fac eforturi să existe câteva îmbunătățiri. Supraaglomerarea este importantă”, a declarat Renate Weber.

Potrivit spuselor sale, din informațiile primite de la reprezentanții penitenciarelor din țară, gradul de ocupare depășește, în anumite locuri și 160%. Avocatul Poporului susține că oricum condițiile de detenție nu respectă normele actuale.

„Noi, acum, am făcut o solicitare să știm exact încărcarea la toate penitenciarele din țară. Din datele pe care le avem până acum, toate penitenciarele sunt supraîncărcate, avem la 120%, la 140%, la 160%. Ele și așa nu sunt făcute să respecte normele cerute de astăzi, dar când mai ai și 2-3 în același pat, gândiți-vă ce situație avem”, a mai spus Renate Weber.

Condițiile din penitenciar sunt dure

Potrivit Avocatului Poporului, sistemul corecționar din România este foarte dur, iar condițiile s-au agravat de-a lungul anilor. Astfel, pentru fapte pedepsite în trecut cu 2 – 3 ani, s-a ajuns în prezent, ca un inculpat să primească pedepse de 5 – 6 ani. Iar aceste majorări de pedepse au drept consecință supraaglomerarea penitenciarelor din țară.

„Pentru o faptă pentru care înainte se stătea 2 – 3 ani, sau în străinătate se stă și mai puțin, acum se stă 5 – 6 ani Or, această acumulare de pedepse evident că duce și la supraaglomerare“, a spus Renate Weber la DC News.

Sorin Oprescu putea fi tratat în închisoare

Pe de altă parte, referindu-se la cazul Sorin Oprescu, șefulAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a apreciat că fostul primar general putea fi tratat în sistemul de penitenciare din România.

„În cazul Oprescu, (…) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuți care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (…) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare”, a precizat Dan Halchin, într-o conferinţă de presă.