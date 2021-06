Curtea de Apel București a decis să renunțe la urmărirea penală a avocatului George Iorgovan. Acesta este fiul lui Antonie Iorgovan, supranumit părintele Constituției. El a fost trimis în judecată, în 2016, în dosarul judecătoarei Geanina Terceanu, de la Tribunalul București. Avocatul a fost acuzat de marturie mincinoasa. În același dosar au mai fost trimiși în judecată și celebrii Ioan și Victor Becali, acuzați de dare de mita dar și Cristi Borcea, scrie justnews.ro.

La data de 3 aprilie 2012, Terceanu Geanina a pronunțat o hotărâre de achitare față de toți inculpații trimisi in judecată și pentru toate infracțiunile de care aceștia se făceau vinovați. Potrivit rechizitoriului, pentru a pronunta această soluție de achitare. judecătoarea ar fi primit, în intervalul aprilie 2009 – mai 2012, o sumă totală de 195.000 de euro.

Numele avocatului Iorgovan George-Antonie este menționat în comunicatul din februarie 2016 al Direcției Naționale Anticorupție, în care se anunța trimiterea în judecată a mai multor persoane.

Persoanele trimise în judecată

Terceanu Geanina(fostă Teodorovici Geanina), judecător în cadrul Tribunalului București, aflată în arest la domiciliu, sub aspectul infracțiunii de luare de mită,

Becali Ioan, impresar sportiv, la data faptei (aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea), la acest moment procesual fără măsuri preventive în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită,

Becali Victor, impresar sportiv, la data faptei (aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea), la acest moment procesual fără măsuri preventive în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită,

Borcea Cristian, președinte executiv al Clubului de fotbal „Dinamo”, la data faptei (aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea), fără măsuri preventive în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită,

Iorgovan George-Antonie, avocat, fără măsuri preventive în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă,

Petre Daniel Costel, avocat, fără măsuri preventive în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă

În cazul lui Iorgovan George-Antonie, procurorii au spus că acesta„ar fi făcut afirmații mincinoase și nu ar fi spus ceea ce știe cu privire la fapte și împrejurări esențiale asupra cărora a fost întrebat”.