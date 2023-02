Avocatul care a salvat de la dispariție o sucursală a Bibliotecii Județene lucrează la un muzeu al cărții și tiparului în Oradea

Pe lângă salvarea bibliotecii în format fizic, avocatul Ștefan Herchi și-a propus să digitalizeze 100.000 de titluri care, în urma unei sume simbolice, pe baza unui cod de acces, să fie oferite spre lectură.

Proiectul era anterior preluării bibliotecii de cartier. Și, tot atunci și-a dorit să pună bazele unui muzeu al scrisului la Oradea. Ștefan Herchi a înființat din 2019 Asociația Culturală Biblioteca Virtuală Elit, o asociației non-profit sub forma unei întreprinderi sociale care a obținut fonduri europene nerambursabile de 100.000 euro pentru a înființa o bibliotecă virtuală.

Ideea avocatului era aceea de adigitaliza cărți care să fie oferite publicului în online. Astfel că biblioteca din Dacia a fost transferată prin donație, în urma unei hotărâri de CJ, organizației non-profit cu cele 22.340 de volume aflat în patrimoniiul Bibliotecii. După lucrări de igienizare a urmat digitalizarea bibliotecii. Asociația trebuie să continue, în urma acordului cu Consilul Județean, activitatea la bibliotecă cel puțin cinci ani.

„Vom avea un muzeu al cărții și tiparului”

Avocatul plănuise să angajeze cinci oameni pentru că își dorește ca activitatea să fie mai îndelungată. De-altfel, avocatul nu se oprește aici în ceea ce privește investițiile în carte.

„Vom avea un muzeu al cărții și tiparului. Cei care au diverse obiecte din acest domeniu (spre exemplu litere de plumb, diverse obiecte de zețărie, prese de mână și pot renunța la ele să mă contacteze…Este vorba despre un spațiu unde vom expune cărți vechi tipărite în diverse modalități, instrumente de scris și tipărit vechi, pe tehnologii nemaiutilizate acum. Mă refer la diverse tehnici de reproducere și multiplicare vechi.

Va fi un loc unde se vor putea ține și scurte prezentări pentru grupe de elevi. Cred că la început vor fi suficiente două încăperi. Pentru cei care înca citesc, Asociația Biblioteca Virtuala Elit a dat drumul platformei care adăpostește biblioteca virtuală. Cu o taxa de 100 lei aveți acces să citiți on line, timp de un an orice carte. La ora actuală avem digitalizate circa 1.500 titluri și numărul crește în fiecare lună. În plus când deschideți a doua oară cartea, ea se deschide direct la pagina unde v-ați oprit. Spor la citit…”, a anunțat avocatul.