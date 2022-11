Avocata Ingrid Mocanu, reacție ironică la spusele lui Andrei Caramitru, după ce acesta a criticat Austria

„Nu mi-aș fi imaginat vreodată că voi distribui ce scrie Mini-Caramitru. Deci cum? Și tot el ne spune azi că austriecii ne blochează intrarea în Schengen, cerându-i lui Klaus să scoată tot gazul din Marea Neagră și să îl ducă pe TOT în Austria, fără a furniza NIMIC în România?

Minte, mă, Caramitru ăsta. Nu ne-a spus el, cu Chirilă, Pellea and co. că austriecii (de ex. nenea Groningen de la Raiffeisen) și toți multinaționaliștii de la multinaționale sunt niște oameni cinstiți și minunați? Eu i-am crezut. Nu mă poți manipula, măi Caramitre”, a scris avocata Ingrid Mocanu pe pagina sa de Facebook, alături de postarea scrisă de Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru a răbufnit la adresa Austriei

Fiul lui Ion Caramitru, Andrei, a răbufnit pe rețelele sociale, după ce a aflat că Austria se opune intrării noastre în Schengen. El a susținut că austriecii au un stat mai corupt și nenorocit decât al nostru, făcând trimitere la un sondaj de opinie în care 90% dintre austrieci spun ca există o problemă de corupție majoră în sistemul lor politic.

Apoi, Andrei Caramitru a înșiruit o serie de scandaluri în care au fost implicați oficiali austrieci. Spre exemplu, vice-cancelarul din 2019 a fost filmat in Ibiza negociind pe bani favoruri economice la ruși.

„Fostul prim ministru Kurz și asociații săi sunt anchetați pentru folosirea banilor publici pentru cumpărarea media. Anul trecut, Wirecard a colapsat după ce fraude de multe miliarde au fost descoperite, inclusiv spălare de bani pentru ruși și finanțarea grupărilor teroriste din Libia. Proprietarii și managerii Wirecard erau toți austrieci, mulți au fost extrași de GRU direct la Moscova

Afacerea Eurofighter – 100m EUR în șpăgi primite de elită politică din Viena, nimeni arestat. Banca Hypo-Adria a colapsat în 2014 fix pe model Bancorex, pierderile încasate de bugetul public au fost de 10 miliarde EUR. Karl-Heinz Grasser, fostul ministru de Finanțe, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie pentru vânzarea unor clădiri publice”, a scriu fiul lui Ion Caramitru.

El a vorbit și despre actualul ministrul de interne care se opune intrării noastre în Schengen, care este de fapt, cel care a introdus dictatura fascista in Austria in 1933 pe modelul lui Mussolini.

Austria, o țară coruptă complet și iremediabil

Andrei Caramitru a susținut apoi că ceea ce se întâmplă în Austria este peste puterea noastră de imaginație și că este un stat corupt complet și iremediabil. Potrivit acestuia, austriecii au furat din România la scară industrială și continuă să o facă.