Avocatul Adrian Cuculis spune că situația actuală în cazul dat poate conduce direct la o condamnare cu executare, întrucât se încadrează în noile prevederi legale.

Totuși, el a menționat că legislația este în prezent imperfectă. Astfel, există posibilitatea ca în anumite circumstanțe, un judecător să considere că un caz nu reprezintă un pericol social și să aplice o amânare.

„E primul caz, este premiera de fapt, imediat după ce s-a schimbat legislaţia, cazul ăsta intră direct pe închisoare cu executare, dacă se va pronunţa o condamnare, pentru că o întrebare legitimă este ce să face să nu se mai întâmple.

Păi, am făcut pe partea legislativă, am avut legea Anastasia, în care dosarul acela pe care îl am eu în gestiune, o absurditate mai mare nu aţi auzit niciodată, o persoană care omoară un copil de 4 ani de zile, este trimis în judecată pentru conducere fără permis şi atât”, a spus avocatul în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.