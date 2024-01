Apropiat al lui Putin, mort în avionul prăbușit în Afganistan

Avionul în care se afla Anatoli Evsiukov (un apropiat al lui Putin) şi soţia sa s-a prăbuşit în Afganistan. Avionul s-a prăbuşit la frontiera dintre Afganistan şi Tadjikistan. Mai exact, un om de afaceri rus, premiat de Vladimir Putin pentru munca sa în favoarea economiei, a murit într-un accident de avion privat într-o zonă îndepărtată a Afganistanului, împreună cu soția sa.

Două persoane şi-au pierdut viaţa în acest accident. Este vorba despre Anatoli Evsiukov, un celebru milionar din Rusia, şi soţia sa, Anna. Surse din securitatea rusă au declarat că Anatoli Evsiukov, în vârstă de 65 de ani, se afla printre cele șase persoane aflate la bordul aeronavei Dassault Falcon 10, când aceasta a dispărut de pe radar în jurul orei 19:00, ora locală, sâmbătă, înainte de a se prăbuși în districtul Kuf Ab din provincia Badakhshan, nord-estul Afganistanului, potrivit canalului Agentstvo Telegram.

Anatoli Evsiukov era din Volgodonsk, în regiunea Rostov, unde deschisese centre comerciale, iar în 2014, a primit un premiu de la Putin pentru munca sa de dezvoltare a economiei locale.

El deținea trei magazine în Volgodonsk și, potrivit presei locale, comandase și construirea unui complex comercial de 48.000 de metri pătrați. Ziarul controlat de Kremlin Izvestia a raportat că soția lui Evsyukov, Anna, se afla și ea la bord și că zburau înapoi în Rusia într-o evacuare medicală din Thailanda, unde ea se îmbolnăvise grav. Ambii au fost uciși în accident.

Ambasadorul Rusiei în Afganistan, Dmitri Jirnov a transmis un mesaj: „În avion erau șase persoane. Din păcate, două au murit în timpul accidentului. Este vorba de cuplul Evsiukov. Transmit cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor victimelor”.

Anterior, un responsabil afgan din ministerul transporturilor şi aviaţiei civile a declarat că ceilalţi doi pasageri au murit în accident.

„Am căutat două zile şi ieri seară am găsit locul unde a căzut avionul. Erau şase persoane în avion. I-am salvat pe cei patru care erau în viaţă. Două persoane au murit”, a transmis Abdul Sattar Gharwal, directorul general al ministerului. Cei patru supravieţuitori au fost transportați la Kabul.

