Ambasada Ucrainei în Iran a anunțat că, potrivit primelor informații, o defecțiune a motorului, și nu un atac cu rachetă sau un act de terorism, a fost la originea prăbușirii avionului.

Reamintim că un aparat Boeing 737, care pleca din Teheran spre Ucraina, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, potrivit agenției ISNA.

Toți cei 176 de pasageri și membri ai echipajului au murit în urma accidentului, potrivit agențiilor de presă internaționale. Informația a fost confirmată și de televiziunea de stat din Iran.

La scurt timp după accident, compania americană Boeing, confruntată anul trecut cu numeroase probleme la modelele 737 MAX, a anunțat că adună, în prezent, informații tehnice cu privire la acest accident.

Here is the latest video from the Boeing plane crash in Iran. Carrying 180 passengers and crew headed for Ukraine. Possible technical difficulties right after takeoff.

