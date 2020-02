UPDATE 1: Avionul a aterizat fără incidente, după ce a survolat trei ore deasupra aeroportului Adolfo Suarez Madrid Barajas.

Știre inițială: Aeroportul internaţional Adolfo Suarez Madrid Barajas se pregăteşte pentru aterizarea de urgenţă a unui avion de pasageri Air Canada. În urma decolării de pe același aeroport, trenul de aterizare şi un motor al avionului s-au stricat. Aeronava survolează zona de sud a capitalei Spaniei de cel puțin o oră şi jumătate, pentru a consuma combustibil şi a putea ateriza. Un avion de vânatoare F-18 zboară în apropiere pentru a transmite informaţiile necesare.

Este vorba despre un Boeing 767 al cursei Air Canada AC837 având ca destinaţie Toronto (Canada), cu 128 de pasageri la bord, şi care a decolat la ora locală 14:30 de pe Barajas, la 15 minute după redeschiderea aeroportului.

Comandantul aeronavei le-a transmis pasagerilor că totul este sub control: „Vom ateriza pe aeroportul Barajos, însă avem rezervoarele pline cu combustibil, aşa că vom continua să zburăm până când vom mai consuma din combustibil pentru a fi mai uşori în momentul aterizării. Totul este sub control. Acest avion are, în partea din spate a trenului de aterizare, opt roţi de fiecare parte şi am pierdut doar un pneu, prin urmare nu vom avea probleme să aterizăm, vă mulţumesc pentru răbdare”, a transmis pilotul, într-o înregistrare audio publicată de El Pais.

