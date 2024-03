Social Avioanele europene sunt mai sigure ca niciodată







Avioanele europene sunt mai sigure ca niciodată, potrivit Raportului anual privind Siguranța Aviației Mondiale al IATA.

Potrivit noilor cercetări ale Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), în prezent, zborurile cu avioanele în Europa au atins cel mai înalt nivel de siguranță.

Avioanele europene, zboruri extrem de sigure

Rezultatele Raportului anual privind Siguranța Aviației Mondiale pentru 2023 arată că, numai în Europa, rata tuturor accidentelor s-a îmbunătăţit de la 0,98 per milion de sectoare în 2022 până la 0,48 accidente în 2023 .Această statistică este semnificativ mai bună decât media pe cinci ani pe continent de 0,77 incidente la un milion.

Din 2018, Europa are un risc de mortalitate zero. Interesant este că majoritatea accidentelor înregistrate se datorează prăbușirii trenului de aterizare, care are loc atunci când partea mecanică a aeronavei nu funcționează bine.

Aviația din Europa continuă să facă pași mari în materie de siguranță

Potrivit IATA, Europa este una dintre cele mai sigure zone, însă aviația continuă să facă pași mari în materie de siguranță în întreaga lume. De fapt, majoritatea regiunilor au înregistrat o îmbunătățire a ratelor de accidente față de 2022, cu excepția Americii de Nord și a zonei Asia-Pacific. În ianuarie 2023, în Nepal s-a înregistrat un accident care s-a soldat cu 72 de morți.

În anul 2023 s-au înregistrat aproximativ 37 de milioane de zboruri, în creștere cu 17% față de anul precedent. În toate sectoarele, rata totală a accidentelor a fost de 0,80 per milion, adică un accident la fiecare 1,26 milioane de zboruri, aceasta fiind cea mai scăzută rată generală de mai bine de un deceniu.

Riscul de accidente mortale a scăzut și el semnificativ, mai ales în ultimii 5 ani. Statistic, la acest nivel de siguranță, o persoană ar trebui să călătorească zilnic cu avionul timp de 103.239 de ani pentru a avea un accident mortal.

Avioanele din Europa, mai puține decât ar fi necesar

Siguranța sporită a zborurilor cu avioanele în Europa vine însă pe fondul unei crize de aparate de zbor. Industria aviatică se plânge că numărul pasagerilor și al zborurilor este în creștere, în timp ce livrările de noi avioane sunt oprite sau amânate de diverse probleme tehnice.

Astfel, doar în primele luni ale acestui an. companiile aeriene au fost deja nevoite să anuleze 193.000 de plecări pe rute intra-europene. Iar specialiștii anunță că prețul biletelor va crește la un nivel fără precedent.

(Articol de Saskia O'Donoghue, Euronews; Traducerea: Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMÂNIA)