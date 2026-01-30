Avertismentul unui fost șef al MI6

Schimbările accelerate din mediul internațional nu mai pot fi explicate prin tiparele care au dominat perioada post–Război Rece. Crizele suprapuse, competiția strategică deschisă și erodarea normelor comune indică o transformare structurală a ordinii mondiale. Din această perspectivă, analizele formulate de Sir Alex Younger, fost director al MI6 între 2014 și 2020, oferă un cadru coerent pentru înțelegerea direcției în care se îndreaptă sistemul internațional.

Un prim punct esențial al diagnosticului său este sfârșitul momentului unipolar. Lumea în care Statele Unite și aliații occidentali stabileau regulile jocului global a fost înlocuită de o realitate multipolară, fragmentată și profund competitivă. Puterea nu mai este concentrată într-un singur pol, iar capacitatea de a impune norme universale s-a diminuat considerabil.

În acest context, consensul internațional este mai greu de obținut, iar gestionarea crizelor devine mai impredictibilă. Această tranziție este însoțită de revenirea unei logici clasice a puterii, sintetizată de expresia „forța primează”. Ordinea bazată pe reguli este contestată de lideri autoritari care consideră că puterea militară, economică sau tehnologică le conferă legitimitate în propriile sfere de influență.

Dreptul internațional și instituțiile multilaterale sunt astfel subordonate raporturilor de forță, iar stabilitatea globală devine mai fragilă. În paralel, Younger atrage atenția asupra estompării graniței dintre pace și război. Competiția strategică se desfășoară tot mai mult în „zona gri”, sub pragul conflictului armat deschis (același avertisment a fost reiterat de secretarul general NATO Mark Rutte la vizita sa în România).