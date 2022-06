Avertismentul ONU: În anul 2023, riscăm să rămânem fără produse alimentare

Impactul războiului declanșat de Rusia în Ucraina are efecte accelerate și severe asupra securității alimentare, energiei și finanțelor. 1,6 miliarde de oameni afectați de conflictul militar din Europa de Est, a avertizat ONU. Invazia amenință să dezlănțuie un val de foamete și mizerie fără precedent, lăsând în urmă un haos social și economic pentru întreaga omenire.

Potrivit secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, dacă „criza alimentară din acest an este legată de lipsa accesului” la alimente, „anul viitor ar putea fi vorba de lipsa de produse alimentare”.

The impact of the war in Ukraine on food security, energy & finance is systemic, severe & speeding up.

We must act now to save lives & livelihoods over the next months & years.

It will take global action to fix this global crisis. We need to start today. https://t.co/j3qZwVry32

