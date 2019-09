Pro România, partidul lui Victor Ponta cu trei primvicepreședinți și 20 de vicepreședinți, și-a înființat oastea parlamentară adunând senatori și deputați de la alte partide, în special PSD. Formațiunea a fost lansată pe 29 mai 2017 de fostul prim-ministru Victor Ponta, care se certase cu liderul PSD Liviu Dragnea, fostul copreședinte ALDE, Daniel Constantin și fostul prim-ministru interimar Sorin Câmpeanu.

Pe 20 februarie 2018, a primit personalitate juridică și a fost înscris în Registrul Partidelor Politice. Cei care s-au lipit de noul partid nu sunt foartefoarte bogați, dar, slavă Domnului, au din ce trăi chiar foarte bine. De exemplu, Adrian Țuțuianu are nouă case și 15 terenuri, pe când Gabriela Podașcă nu are de niciunele, dar a împumutat partidul cu 50.000 de lei. Asta dacă e să dăm crezare declarațiilor de avere pe care le-au depus la Parlament.

Victor Ponta

Deputat de Gorj, în Parlament din 2004, a părăsit PSD în septembrie 2017. Case: 2 case în București (94,88 mp și 175,83 mp, în coproprietate cu soția sa Daciana Sârbu) + 2 case în județul Prahova de 202 mp și de 196 mp, prima în coproprietate cu soția, a doua pe numele ei Mașini: Lexus (2015) Terenuri: are două terenuri pe numele soției Daciana Sârbu, în Dâmbovița și în Prahova Suprafețe de 5.822 metri pătrați, respectiv de 5.003 Bijuterii: nu are Salariu anual de deputat: 119.135 lei Altele: a vândut 2 autoturisme cu suma totală de 75.000 de lei + un imobil cu 200.000 de euro. Deține 9 conturi bancare, cel mai consistent este pe numele soției cu suma de 151.311 de euro

Ion Mocioalcă

În Parlament din 2004, deputat de CarașSeverin, a părăsit PSD în februarie 2019 Case: deține o vilă de 719 mp, două spații comerciale de 600 mp și 225,3 mp + un apartament de 89 mp Mașini: Peugeot 206 (2006) Terenuri: 9 terenuri cu suprafețe de 9.985 mp, 6.834 mp, 3.156 mp, 23.211 mp, 4.863 mp, 40.903 mp, 6.000 mp, 1.200 mp și 102 mp. Bijuterii: nu are Salariu de deputat: 129.372 lei Altele: 8 depozite bancare cu sume cuprinse între 9.317 lei și 90.000 lei

Nicolae Bănicioiu

Deputat de Iași, în Parlament din 2004, a părăsit PSD în mai 2018 Case: 4 case pe numele lui și al soției, Bănicioiu Mihaela, cu suprafețe de 81 mp, 168 mp, 350 mp și 126 mp Mașini: nu are Terenuri: 3 terenuri cu suprafețe de 1.576 mp, 462 mp și 40.000 de mp Bijuterii: bijuterii în valoare de 5.000 de euro și obiecte de artă estimate la 3.500 de euro Salariu anual de deputat: 190.577 lei Altele: 9 conturi bancare, cel mai consistent pe numele soției de 13.457 de euro

Sorin Cîmpeanu

Deputat de București din 2016, a părăsit ALDE în iunie 2017 Case: 72 mp în București și 303 mp la sol (cu suprafață utilă de 486 mp) în Otopeni, coproprietate cu soția Mașini: BMW (2013), Dacia 1300 și Fiat 500 Terenuri: teren în Otopeni de 1.479 mp, în coproprietate cu soția sa Cîmpeanu Carmen Laura Salariu: 328.659 lei activitate managerială la USAMV București + 120.036 lei, venit de deputat Altele: În aprilie 2019 a vândut un Mercedes 220 cu 18.000 de euro. Are 6 conturi bancare, cel mai consistent are 16.823 lei

Daniel Constantin

În Parlament din 2012, deputat de București, a părăsit ALDE în mai 2017 Case: nu are Mașini: Mercedes (2012) Terenuri: nu are Bijuterii: nu are Salariu de deputat: 120.036 lei Altele: câștigă din acțiuni anual 466,500 de lei de la Event Trade Consulting, respectiv 78.188 lei de la Camera Fine Catering

Gabriela Podaşcă

Deputat de București, în Parlament din 2012, a părăsit PSD în mai 2018 Case: nu are Mașini: nu are Terenuri: nu are Bijuterii: nu are Salariu anual de deputat: 106.032 lei + o indemnizație netă de 15.561 indemnizație netă de la Ministerul Tineretului și Sportului Altele: a împrumutat Pro România cu 50.000 de lei pentru campania de la europarlamentare din 2019

Georgian Pop

În Parlament din 2008, deputat din București, a părăsit PSD în februarie 2019 Case: o casă de 205 mp în județul Brașov + un apartament de 70 mp în București Mașini: Volkswagen Golf (2015) Terenuri: nu are Bijuterii: nu are Salariu de deputat: 140.040 lei Altele: conturi bancare cu sumele de 25.494 euro, 10.051 dolari, 33.375 lei, 20.046 euro și 14.995 euro

Mihai Tudose

În Parlament din 2000 ca deputat, deputat de Brăila, a părăsit grupul parlamentar al PSD din februarie 2019 Case: nu are Mașini: 2 autoturisme Mercedes, fabricate în 2015 și în 2017 Terenuri: nu are Bijuterii: colecție de timbre de aproximativ 30.000 de euro Salariu de deputat: 115.435 lei + indemnizație de prim-ministru de 5.000 de lei Altele: a vândut un autoturism cu 97.629 lei

Adrian Țuțuianu

Senator de Dâmbovița, mandate în Parlament 2008-2012, 2016-prezent Terenuri: 15 terenuri cu suprafețe între 25 mp și 4.800 mp Case: 9 locuințe cu suprafețe între 45 mp și 210 mp Mașini: Volkswagen Passat (2015) și Volkswagen Polo (2017) Bijuterii: nu are Altele: a vândut un Volkswagen Polo cu 4000 de euro. Are 12 conturi bancare, cea mai mare sumă este 35.000 de lei Venit anual: 139.793 lei salariu de senator + 56.004 lei conferențiar universitar

Te-ar putea interesa și: