Averea Oanei Sivache, șefa ASSMB, acuzată de luare de mită. „Nu am luat un leu”

Oana Sivache, șefa Administrației Spitalelor din Primăria București(ASSMB) a fost plasată miercuri, 27 martie, sub control judiciar de procurorii DNA, fiind acuzată de luare de mită. Înainte de a ocupa această funcție, Oana Sivache a lucrat la Compania de Apă Târgoviște.

Oana Sivache nu are pregătire în domeniul medica, ci doar mangerial, însă, lucrează în ASSMB din 2017, potrivit CV-ului public. nde a fost, pe rând, inspector de specialitate, șef serviciu, inspector de specialitate I A, inspector Specialitate (Serviciul Suport Spitale Administrativ), director general adjunct, apoi, director general, din aprilie 2023, când l-a înlocuit pe Cristian Plută, pe care l-a denunțat la DNA pentru fapte de corupție.

Oana Sivache a studiat Finanțe și Bănci la Universitatea Spiru Haret. 10 ani mai târziu, în 2020, s-a înscris la masterul Comunicare Managerială, la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, din cadrul Universității Politehnice.

Din 2021, Sivache a fost preluată în funcția de consilier la cabinetul fostului viceprimar USR București, Horia Tomescu, însă șefa ASSMB menționa, public, că nu este membră a niciunui partid politic.

Conform ultimei declarații de avere postată pe site-ul Ageniei Naționale de Integrtate, aferentă anului 2022, Oana Sivache deține un apartament în Târgoviște de 100 m2 și are un credit bancar scadent în 2044 în valoare de 117.000 de lei.

Din activitatea de de la ASSMB a obținut 8000 de lei lunar( 97.048 de lei-anual) unde a fost consiliera lui Tomescu , 12.015 de lei – din funcția de membru în consiliul de administrație al STB. Oana Sivache a mai încasat 2.398 de lei, și din funcția de membru în consiliul de administrație la Spitalul de Boli Cronice Sf Luca București, de unde a primit 303 lei.

Declarația de avere arată că ă soțul Oanei Sivache, Nicolae Sivache, este preot în satul Brânzari din județul Dâmbovița. El a obținut câștiguri în valoare de 47.340 de lei.

La ieșirea din sediul DNA, Oana Sivache a declarat că pe numele ei au fost făcute două denunțuri – sunt persoane pe care le-a reclamat pentru fapte de corupție. Dosarul are legătură cu percheziţiile făcute de anchetatori în luna decembrie la Spitalele „Colţea” şi „Sfântul Luca” din București. Ea susține că nu a cerut niciodată șpagă.

„Uitați-vă în ochii mei. Niciodată nu am luat șpagă, nu am cerut, nu am dat un leu”, s-a exprimat Oana Sivache, într-o declarație de presă.