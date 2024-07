International Averea impresionantă a Prințului William! Moștenitorul Coroanei are conturile burdușite







Prințul William a marcat primul său an financiar complet ca moștenitor al familiei regale britanice. Un rol lucrativ care i-a adus 23,6 milioane de lire sterline sau 30,4 milioane de dolari, arată un nou raport.

Deși regalul în vârstă de 42 de ani este cunoscut oficial ca Prințul de Wales, el este și Duce de Cornwall. Și generează venituri anuale din proprietatea privată Duchy of Cornwall. Portofoliul Ducatului este format din 52.264 de hectare, majoritatea în sud-vestul Angliei. Și includ terenuri agricole, proprietăți rezidențiale și comerciale, precum și litoral. În 2022, acesta avea o valoare estimată la peste 1 miliard de lire sterline sau 1,29 miliarde de dolari, potrivit The Guardian.

Averea impresionantă a Prințului William

Într-un raport anual integrat pentru anul fiscal aprilie 2023 - martie 2024, secretarul Ducatului, Alastair Martin, a scris că veniturile din acest an s-au ridicat la 23,6 milioane de lire sterline sau 30,4 milioane de dolari. Și se raportează o cifră ușor sub cea din 2022/2023. Care a atins 24 de milioane de lire sterline, 30,9 milioane de dolari.

Ducatul este o sursă independentă de venit. Nu este finanțat de publicul britanic, conform Grantului Suveran. Iar veniturile sale sunt utilizate pentru a finanța stilul de viață și activitățile caritabile ale ducelui în exercițiu și ale familiei sale. Prințul William plătește o sumă nedeclarată de impozit voluntar pe venit pentru ducat. Deși nu este o cerință. Potrivit The Telegraph, el plătește impozit pe întreaga sumă. După cheltuielile de uz casnic, care nu au fost dezvăluite.

Moștenitorul Coroanei are portofelul plin

Prințul William a moștenit domeniul de la tatăl său, regele Charles al III-lea. Asta în momentul ascensiunii monarhului în septembrie 2022. Adică după decesul reginei Elisabeta a II-a. El a devenit cel de-al 25-lea duce al domeniului. Domeniu care a fost înființat de Edward al III-lea în 1337, pentru a-l sprijini pe fiul și moștenitorul său, prințul Edward. Carta regală prevede că fiecare fiu supraviețuitor cel mai în vârstă al unui monarh aflat la putere, care este primul în linia de succesiune la tron, va moșteni ducatul.

„De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a-l introduce pe cel de-al 25-lea Duce în Ducat. Cu vizite la moșie pentru a se întâlni cu chiriașii. Și, mai recent, când el și consilierii săi au participat la reuniunile diferitelor comitete ducale”, a scris Martin despre Prințul William. „Anul acesta a fost primul an complet cu „noua echipă” în funcție și a fost un an aglomerat”. Martin a prezentat agenda de sustenabilitate a Prințului William pentru domeniul în viitor.

Ce urmează pentru Prințul William

„Obiectivele noastre strategice emergente sub conducerea sa sunt de patru feluri. Trebuie să creștem veniturile menținând în același timp valoarea. Trebuie să devenim o proprietate net zero până în 2032. Trebuie să fim o proprietate exemplară pentru furnizarea de servicii de sănătate mintală pentru chiriași și personal. Și trebuie, în colaborare cu alții, să abordăm problema persoanelor fără adăpost în Cornwall”, a scris Martin în raport.

În februarie, Ducatul a anunțat că va construi o „locuință temporară de înaltă calitate” pe terenul său din Cornwall în Nansledan, Newquay. Ca parte a unui efort de cinci ani pentru a aborda problema persoanelor fără adăpost locale. Conform unei actualizări transmise în mai, construcția complexului de 24 de locuințe ar trebui să înceapă în septembrie. Iar primele locuințe urmează să fie finalizate la sfârșitul anului 2025, scrie TIME.