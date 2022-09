Aventurile lui Dinamo în Liga Campionilor. Care va fi cel mai important meci

Dinamo, campioana României, debutează azi, în Sala Polivalentă, în grupa A a celei mai tari competiții europene intercluburi împotriva celor de la SC Magdeburg. Noul sezon de Liga Campionilor va cuprinde șaisprezece echipe, împărțite în două grupe a câte opt. Primele două clasate merg direct în sferturile de finală, iar cele de pe locurile 3-6 se vor califica în play-off-ul pentru sferturile de finală.

Până la final se vor disputa 132 de partide, ultimele patru în weekendul 18-19 iunie 2023, la F4 de la Koln. Barcelona, PSG, Veszprem, Kielce și Kiel sunt și în acest sezon principalele favorite la câștigarea trofeului. PSG și Veszprem sunt favoritele din grupa lui Dinamo.

Campioana României a fost repartizată în grupa A și va juca împotriva lui Magdeburg, PSG, Veszprem, GOG, Porto, Wisla și Zagreb. Formațiile din Franța și Ungaria sunt favorite la primele două locuri, dar Magdeburg, Porto și GOG pot emite pretenții la supremația celor două superputeri.

Meciul Dinamo-Magdeburg

Meciul Dinamo-Magdeburg va fi la Sala Polivalentă din Capitală la 19:45. Cele două echipe fac parte din Grupa Principală A, alături de danezii de la GOG, de ungurii de la Veszprem, polonezii de la Wisla Plock, francezii de la PSG, portughezii de la Porto şi de croaţii de la PPD Zagreb. Sezonul trecut, Dinamo a terminat pe locul 7, după PSG, Barcelona, Kielce, Veszprem, Porto şi Flensburg.

„Magdeburg are o echipă mare, are o mulţime de jucători buni pe multe poziţii, aleargă tot timpul, are o apărare bună, portari buni, o echipă care a câştigat campionatul în Germania … Este o echipă încântătoare şi e o plăcere să-i vezi jucând handbal, dar vom încerca să îi înfruntăm, vorm vedea ce se întâmplă”, a declarat Xavier Pascual, antrenorul lui Dinamo şi al naţionalei masculine a României. „Asta trebuie să înţelegem. Modelul nostru este să înscriem mai mult decât cealaltă echipă. Dar trebuie să ne adaptăm la meci, dacă va fi un meci cu puţine goluri, este în regulă. Dar dacă vrem să marcăm 33, 34 de goluri trebuie să avem minimum 60 de atacuri”, a completat Pascual.

Antrenorul a dezvăluit și strategia pe care o are echipa. „Asta trebuie să înţelegem. Modelul nostru este să înscriem mai mult decât cealaltă echipă. Dar trebuie să ne adaptăm la meci, dacă va fi unul cu puţine goluri, este în regulă. Dar dacă vrem să marcăm 33, 34 de goluri trebuie să avem minimum 60 de atacuri”, a completat Pascual, potrivit Digisport.