Un bărbat pasionat de ciclism a pornit acum trei luni în cursa vieţii sale. El va străbate distanță Barcelona – Bistriţa Bârgăului. Ciciclistul şi-a luat cea mai bună prietenă, o căţeluşă, şi s-a întors acasă. pe bicicletă. Aceasta este Este povestea lui Nick Găvan. El este un tânăr de pe Valea Bârgăului, care a demonstrat că nici nimic nu-l poate ţine departe de casă.

2.500 de kilometri până acasă

După câţiva ani în Londra, Nick a ajuns în Barcelona.. El a lucrat în turism până a izbucnit pandemia.

Din cauza pierderii locului de muncă, dar şi a dorului de casă, tânărul a parcurs 2.500 de kilometri pe un triciclu pentru a reveni în ţară

”Avioanele deja erau anulate patru bilete, cinci bilete la prietenii mei din casă. Iar atunci, pe bicicletă am plătit o grămadă de bani. N-am vrut să o abandonez, să o pun pe TIR, deja mă costă 400-500, plus avioane, plus bagaje” , spune tânărul.

Localnicii au fost uimiţi de curajul bărbatului.

”Foarte mare curaj a avut”, au spus localnicii.

Părinţii însă şi-au făcut griji, mai ales din cauza virusului care deja făcea ravagii în Europa.

Aventurile lui Nick nu se vor opri însă aici. Bistriţeanul vrea să parcurgă pe bicicletă lungul Drum al Mătăsii care pleacă din Turcia, din Istanbul, şi se termină în China, potrivit antena3.ro.