Moderatorul Florian Bichir a remarcat că circul de la liberali, departe de a le face bine, „îi erodează un pic„.

Jurnalistul Robert Turcescu a făcut o radiografie a crizei politice:

„PNL se face praf pe zi ce trece. De 8 luni acest partid de fapt nu guvernează. Oamenilor li se rupe, Rareș Bogdan, de disputele voastre din interiorul partidului! PNL nu are nicio scuză pentru eșecurile guvernării, cel mai mare fiind PNNR.

A fost scris de o haită de incompetenți, majoritatea liniilor sunt incompatibile cu banii veniți de la UE. Nemernicii ăștia și-au bătut joc de țăranul român.

Legumicultorii nu au luat un sfanț până acum. E o tensiune socială din ce în ce mai puternică. Mai vin și cu aberații incoerente despre valul 4. Dați-mi un exemplu de act de guvernare reușită în aceste 8 luni”.

„Într-adevăr, nu se guvernează. Partidul Național Liberal trăiește un fenomen foarte aparte, sunt două partide care se bat acum. Cel care pierde teren e cel al lui Ludovic Orban, cel care câștigă e partidul pe care îl va conduce Florin Cîțu. În sondajul pe care ni l-a oferit Mirel Palada săptămâna trecută, PNL rămâne la un 25%”, a atras atenția Alecu Racoviceanu.

Se sinucid liberalii?

Un alt aspect remarcat de Alecu Racoviceanu e faptul că PNL pare să se îndrepte spre colaps. „PNL în formula pe care am iubit-o, am votat-o în 1990 nu mai are nicio legătură cu liberalii europeni, cu politica conservatoare. Lozinca <prin noi înșine> nu mai are nicio valoare. Deși mai există niște elemente de conservatorism, ele nu ating punctele care la noi creează dispută. Familiile europene în care aceste partide europene s-au dus au deja un limbaj comun. Nu văd nicio dramă dacă va dispărea (n.r. – PNL)”.

Florian Bichir a invocat nostalgic marii lideri ai PNL de altădată ca Brătianu, Negroponte, dar și „serile la PNL 93 cu Horia Rusu, cu Patriciu când se discuta ce înseamnă liberalismul. Mai era Valeriu Stoica, băiat deștept. Nu văd vârfuri, nu văd lideri”. „Partidul ăla nu mai există”, a remarcat Alecu Racoviceanu.